Уилсон раскритиковал хит Ремпе: «Нельзя делать силовой так поздно. Надеюсь, арбитры обратят на это внимание и во всем разберутся»

Теги травмы драки Вашингтон Кубок Стэнли НХЛ Том Уилсон Тревор ван Римсдайк Мэтт Ремпе Хоккей

Том Уилсон раскритиковал силовой прием Мэтта Ремпе против Тревора ван Римсдайка.

Нападающий «Рейнджерс» Мэтт Ремпе нанес травму защитнику «Вашингтона» Тревору ван Римсдайку в третьем матче серии первого раунда Кубка Стэнли (3:1, 3-0). 

Во втором периоде Ремпе получил вызов на драку от форварда «Вашингтона» Тома Уилсона, но отклонил его.

«Мне говорили, что нельзя применять силовой прием так поздно. Это довольно поздний хит. Он нацелен на одного из наших защитников. Ненавижу такое.

Думаю, что они [арбитры] обратят на это внимание и разберутся в этом. Мне кажется, что он [Ремпе] опоздал на пару секунд», – сказал форвард «Кэпиталз» Том Уилсон.

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3 комментария
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Соберись и играй. Сам тот еще костолом!!!
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ну в следующий раунд уже не пройти увы. так что Том покажи этому сопляку кто в доме батя. что б мозги у него на место встали и он думать начал
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Ответ VVUBWD
Соберись и играй. Сам тот еще костолом!!!
он да костолом но от драк не бегал. и отвечал за свои действия
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