Уилсон раскритиковал хит Ремпе: «Нельзя делать силовой так поздно. Надеюсь, арбитры обратят на это внимание и во всем разберутся»
Том Уилсон раскритиковал силовой прием Мэтта Ремпе против Тревора ван Римсдайка.
Нападающий «Рейнджерс» Мэтт Ремпе нанес травму защитнику «Вашингтона» Тревору ван Римсдайку в третьем матче серии первого раунда Кубка Стэнли (3:1, 3-0).
Во втором периоде Ремпе получил вызов на драку от форварда «Вашингтона» Тома Уилсона, но отклонил его.
«Мне говорили, что нельзя применять силовой прием так поздно. Это довольно поздний хит. Он нацелен на одного из наших защитников. Ненавижу такое.
Думаю, что они [арбитры] обратят на это внимание и разберутся в этом. Мне кажется, что он [Ремпе] опоздал на пару секунд», – сказал форвард «Кэпиталз» Том Уилсон.