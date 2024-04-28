Уилсон раскритиковал хит Ремпе: «Нельзя делать силовой так поздно. Надеюсь, арбитры обратят на это внимание и во всем разберутся»

Том Уилсон раскритиковал силовой прием Мэтта Ремпе против Тревора ван Римсдайка.

Нападающий «Рейнджерс» нанес травму защитнику «Вашингтона» Тревору ван в третьем матче серии первого раунда Кубка Стэнли (3:1, 3-0).

Во втором периоде Ремпе получил вызов на драку от форварда « » , но отклонил его.

«Мне говорили, что нельзя применять силовой прием так поздно. Это довольно поздний хит. Он нацелен на одного из наших защитников. Ненавижу такое.

Думаю, что они [арбитры] обратят на это внимание и разберутся в этом. Мне кажется, что он [Ремпе] опоздал на пару секунд», – сказал форвард «Кэпиталз» Том Уилсон.