Дементьев о серии Овечкина без очков: «Все понимают, что это самый серьезный инструмент в оркестре «Вашингтона», поэтому Александру не дают как следует играть»
Алексей Дементьев высказался о результативности Александра Овечкина в плей-офф.
«Вашингтон» уступил в 3-й игре серии Кубка Стэнли-2024 с «Рейнджерс» (1:3, 0-3). Овечкин продлил серию без очков до 3 матчей.
«К сожалению, Александр пока без набранных очков. Овечкину уделяют пристальное внимание игроки соперников в любой ситуации, когда Александр выходит на лед.
Все понимают, что это самый серьезный инструмент в оркестре «Вашингтона», поэтому Александру не дают как следует играть», – сказал хоккейный агент и эксперт Алексей Дементьев.
Овечкин спас пустые ворота, но было поздно. «Вашингтон» на грани вылета из плей-офф