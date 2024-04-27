Дементьев о серии Овечкина без очков: «Все понимают, что это самый серьезный инструмент в оркестре «Вашингтона», поэтому Александру не дают как следует играть»

Алексей Дементьев высказался о результативности Александра Овечкина в плей-офф.

«Вашингтон» уступил в 3-й игре серии Кубка Стэнли-2024 с « » (1:3, 0-3). Овечкин продлил серию без очков до 3 матчей.

«К сожалению, пока без набранных очков. Овечкину уделяют пристальное внимание игроки соперников в любой ситуации, когда Александр выходит на лед.

Все понимают, что это самый серьезный инструмент в оркестре « », поэтому Александру не дают как следует играть», – сказал хоккейный агент и эксперт .

Овечкин спас пустые ворота, но было поздно. «Вашингтон» на грани вылета из плей-офф