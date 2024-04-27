Дементьев о серии Овечкина без очков: «Все понимают, что это самый серьезный инструмент в оркестре «Вашингтона», поэтому Александру не дают как следует играть»

Теги Рейнджерс Вашингтон Кубок Стэнли Александр Овечкин НХЛ Алексей Дементьев Чемпионат.com Хоккей

Алексей Дементьев высказался о результативности Александра Овечкина в плей-офф.

«Вашингтон» уступил в 3-й игре серии Кубка Стэнли-2024 с «Рейнджерс» (1:3, 0-3). Овечкин продлил серию без очков до 3 матчей.

«К сожалению, Александр пока без набранных очков. Овечкину уделяют пристальное внимание игроки соперников в любой ситуации, когда Александр выходит на лед.

Все понимают, что это самый серьезный инструмент в оркестре «Вашингтона», поэтому Александру не дают как следует играть», – сказал хоккейный агент и эксперт Алексей Дементьев.

Овечкин спас пустые ворота, но было поздно. «Вашингтон» на грани вылета из плей-офф

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5 комментариев
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Если сравнивать с музыкальными инструментами, то Овечкин, на мой взгляд, раньше был электрогитарой, потом - балалайкой. А теперь он - Саня-контрабас.
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Конечно, недружественное окружение не дает жизни.
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Просто старичок уже не тянет уровень плэй-офф КС
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Понятно, Гретцки соперники внимания не уделяли, зачем? Другое дело Овечкин! Овечкин это вечный пораженец, выход в плей-офф вот это неожиданность, а провал в плей-офф как раз был ожидаем. Сама по себе Вашингтон команда средняя а тут ещё старый Овечкин мешается, как тут побеждать?
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понятно, игры не смотрел. "пристальное внимание")))
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