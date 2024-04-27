Ремпе нанес травму ван Римсдайку в 3-м матче серии с «Вашингтоном». Форвард «Рейнджерс» отказался от драки с Уилсоном

Мэтт Ремпе нанес травму защитнику «Вашингтона» Тревору ван Римсдайку.

«Рейнджерс» обыграли «Кэпиталс» в третьем матче серии первого раунда Кубка Стэнли (3:1, 3-0).

В первом периоде форвард клуба из Нью-Йорка Мэтт Ремпе атаковал ван Римсдайка у борта, за что получил малый штраф.

Защитник «столичных» не смог продолжить матч из-за травмы верхней части тела. Во втором периоде Ремпе получил вызов на драку от форварда «Вашингтона» Тома Уилсона, но отклонил его.

Мэтт (5:16 на льду, 7 смен) отметился 4 силовыми приемами и 1 перехватом.

Мирошниченко дебютировал в плей-офф НХЛ: 2 броска и 3 хита за 9:31 в игре с «Рейнджерс». После его силового против Ремпе чинили стекло