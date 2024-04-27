Ремпе нанес травму ван Римсдайку в 3-м матче серии с «Вашингтоном». Форвард «Рейнджерс» отказался от драки с Уилсоном
Мэтт Ремпе нанес травму защитнику «Вашингтона» Тревору ван Римсдайку.
«Рейнджерс» обыграли «Кэпиталс» в третьем матче серии первого раунда Кубка Стэнли (3:1, 3-0).
В первом периоде форвард клуба из Нью-Йорка Мэтт Ремпе атаковал ван Римсдайка у борта, за что получил малый штраф.
Защитник «столичных» не смог продолжить матч из-за травмы верхней части тела. Во втором периоде Ремпе получил вызов на драку от форварда «Вашингтона» Тома Уилсона, но отклонил его.
Мэтт (5:16 на льду, 7 смен) отметился 4 силовыми приемами и 1 перехватом.
Мирошниченко дебютировал в плей-офф НХЛ: 2 броска и 3 хита за 9:31 в игре с «Рейнджерс». После его силового против Ремпе чинили стекло
просто в плове он не для этого. и он очень не хочет потерять место в команде. Рейнджерс ведут 3-0 в серии, на фига им драки?
Если кто то пишет тут что тренер Ремпе запретил драться - ерунда все это. Была бы обоюдка
никакой особой грязи с его стороны я не видел. размеры делают его опасным, его плечо обычно летит в голову соперника из-за роста. но он не должен нянчиться с соперниками из-за этого. просто всем надо быть очень внимательными, когда он на площадке - именно поэтому Рейнджерс его и взяли.