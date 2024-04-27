Ремпе нанес травму ван Римсдайку в 3-м матче серии с «Вашингтоном». Форвард «Рейнджерс» отказался от драки с Уилсоном

Теги травмы Рейнджерс Вашингтон Кубок Стэнли НХЛ Том Уилсон Тревор ван Римсдайк Мэтт Ремпе Хоккей

Мэтт Ремпе нанес травму защитнику «Вашингтона» Тревору ван Римсдайку.

«Рейнджерс» обыграли «Кэпиталс» в третьем матче серии первого раунда Кубка Стэнли (3:1, 3-0). 

В первом периоде форвард клуба из Нью-Йорка Мэтт Ремпе атаковал ван Римсдайка у борта, за что получил малый штраф. 

Защитник «столичных» не смог продолжить матч из-за травмы верхней части тела. Во втором периоде Ремпе получил вызов на драку от форварда «Вашингтона» Тома Уилсона, но отклонил его. 

Мэтт (5:16 на льду, 7 смен) отметился 4 силовыми приемами и 1 перехватом. 

Мирошниченко дебютировал в плей-офф НХЛ: 2 броска и 3 хита за 9:31 в игре с «Рейнджерс». После его силового против Ремпе чинили стекло

20 комментариев
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Помню, когда эта детина только начала играть, то любители олдскула очень хотели посмотреть на него против Уилсона. Ну, вот и посмотрели – бздун может только малышей бить.
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-5
+29
Ответ Khrom-1970
Жёсткий прием..так и поломать можно..
Он и поломал
+9
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+9
Ответ Давид Лангерман
просто ему сказали не отвечать,это плов.
Чем это грозило команде? Была бы обоюдка
+10
-1
+9
Ответ Vanek1411
Помню, когда эта детина только начала играть, то любители олдскула очень хотели посмотреть на него против Уилсона. Ну, вот и посмотрели – бздун может только малышей бить.
просто ему сказали не отвечать,это плов.
+11
-4
+7
Ответ Vanek1411
Помню, когда эта детина только начала играть, то любители олдскула очень хотели посмотреть на него против Уилсона. Ну, вот и посмотрели – бздун может только малышей бить.
каких малышей? Ривз и Оливье тяжелее Уилсона, хоть и ниже его. Мартин примерно одного размера, на 2 см ниже и 2 кг легче. Уилсон ни разу не выглядит каким-то убийцей по сравнению с предыдущими соперниками Ремпе.
просто в плове он не для этого. и он очень не хочет потерять место в команде. Рейнджерс ведут 3-0 в серии, на фига им драки?
+7
-1
+6
Ответ Давид Лангерман
просто ему сказали не отвечать,это плов.
Он и вне плов бегает от тех, кто может ответить. Посмотрите 4й матч сезон против НДД. Это не олдскул, это 9и класник отбирающий деньги у пятиклашек
+7
-2
+5
Так так так, погодите. Тут же говорили мне , что Уилсон испугался ремпе в первом матче и чуть ли не бегал от него весь матч. )))

Если кто то пишет тут что тренер Ремпе запретил драться - ерунда все это. Была бы обоюдка
+3
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+3
Правильно сделал, что не повёлся.
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+2
Ответ curdboy
В следующем раунде соперникам Рейнджерс стоит подумать над тем, чтобы в первом матче выпустить кого-нибудь из АХЛ для "выключения" этой шпалы в первой же смене.
я сильно сомневаюсь, что во всей АХЛ есть персонажи, способные его выключить.
никакой особой грязи с его стороны я не видел. размеры делают его опасным, его плечо обычно летит в голову соперника из-за роста. но он не должен нянчиться с соперниками из-за этого. просто всем надо быть очень внимательными, когда он на площадке - именно поэтому Рейнджерс его и взяли.
+3
-1
+2
В следующем раунде соперникам Рейнджерс стоит подумать над тем, чтобы в первом матче выпустить кого-нибудь из АХЛ для "выключения" этой шпалы в первой же смене.
+4
-3
+1
Ответ curdboy
В следующем раунде соперникам Рейнджерс стоит подумать над тем, чтобы в первом матче выпустить кого-нибудь из АХЛ для "выключения" этой шпалы в первой же смене.
У Уилсона есть ещё 1 матч
+2
-1
+1
Жёсткий прием..так и поломать можно..
+1
-1
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Такого дебила как Ремпе нужно конечно так же убить. Жаль нет таких сейчас как Мэтт Кук. Он бы его красиво оформил .
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Фанаты Вашингтона обиделись, что их стариков вминают в борты и не обращают внимание на провокации и тычки с их стороны
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Ответ Vanek1411
Помню, когда эта детина только начала играть, то любители олдскула очень хотели посмотреть на него против Уилсона. Ну, вот и посмотрели – бздун может только малышей бить.
Кого он там бил? Малыши ему табло набили что он в инжур присел на пару матчей, а после этого начал бегать сначала от Ривза, а потом и от Уилсона.
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Ответ Давид Лангерман
просто ему сказали не отвечать,это плов.
просто он фуфул. а не мужик. сделал дело. отвечай. это же нп провокация а ля Маршанд. тут бы обоюдка была. и да Том более ценен для команды чем Ремпе с его 5 минутами на льду. так что фуфел однозначно
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