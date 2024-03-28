Артюхин об игре «Локомотива»: «Изумляюсь – давно такого движения не видел! Бегают все три периода, 60 минут как роботы»

Теги Авангард Локомотив Евгений Артюхин КХЛ Кубок Гагарина Матч ТВ Хоккей

Евгений Артюхин высказался об игре «Локомотива» в плей-офф.

Клуб ведет 3-2 в серии второго раунда против «Авангарда».

– Кто-то называет «Локомотив» [претендентом на Кубок Гагарина], но они забивают не так много. Соперник за счет агрессии может их задавить.

– Я бы тут поспорил. Наблюдая за «Локомотивом», изумляюсь – такого движения давно не видел! Бегают все три периода, все 60 минут как роботы.

Самое основное – они играют очень короткими сменами. И темп у них просто не падает. «Авангард» моментами просто вставал, и у них голова кружилась.

Да, может быть, много было возни по периметру. Не хватало остроты. Но все равно, когда ты обороняешься и когда атакуешь – это две разные вещи.

При игре в защите есть психологический момент давления, что ты постоянно находишься в зоне, что тебя постоянно крутят и вертят. Может, «Локомотив» недостаточно обостряет. Но психологическое напряжение накапливается, это влияет на соперника, – сказал бывший нападающий «Локомотива» и «Авангарда» Евгений Артюхин.

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7 комментариев
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Вот и я изумляюсь. Такое чувство, что какой то новый неведомый допинг. Ну или тренер по физухе гений.
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Авангард один из лидеров. Мы выстоим и сделаем Локомотив! Мы сильнее и хитрее!
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Ястребы сделали железку! Ура!!!
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Фарма творит чудеса!?!
А вообще в хоккей играют, а не бегают!
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Авангард дома это магия! Мы добьем Локомотив!
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