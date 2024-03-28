Евгений Артюхин высказался об игре «Локомотива» в плей-офф.

Клуб ведет 3-2 в серии второго раунда против «Авангарда».

– Кто-то называет «Локомотив» [претендентом на ], но они забивают не так много. Соперник за счет агрессии может их задавить.

– Я бы тут поспорил. Наблюдая за « », изумляюсь – такого движения давно не видел! Бегают все три периода, все 60 минут как роботы.

Самое основное – они играют очень короткими сменами. И темп у них просто не падает. «Авангард» моментами просто вставал, и у них голова кружилась.

Да, может быть, много было возни по периметру. Не хватало остроты. Но все равно, когда ты обороняешься и когда атакуешь – это две разные вещи.

При игре в защите есть психологический момент давления, что ты постоянно находишься в зоне, что тебя постоянно крутят и вертят. Может, «Локомотив» недостаточно обостряет. Но психологическое напряжение накапливается, это влияет на соперника, – сказал бывший нападающий «Локомотива» и « » .