Артюхин о судействе в КХЛ: «Много вопросов. Арбитры принимают нестандартные решения, порой не понимаешь, по каким критериям»

Евгений Артюхин высказался об уровне судейства в КХЛ.

– Что скажете по судейству в этой серии [СКА – «Автомобилист»] и в сезоне КХЛ вообще?

– У меня двоякое впечатление. Если взять эту серию, то какие‑то удаления были мне понятны. Но вот все обсуждали момент, когда удалили .

– Его же швырнули на ворота. Что он там мог сделать?

– Нас, хоккеистов, с детства учат, что надо лезть на ворота. Вот дети смотрят хоккей, видят этот эпизод, а им родители теперь скажут: «Посмотрите, Грицюк на ворота пошел, а ему дали две минуты. Зачем вам туда ходить?»

Это абсолютно неправильное решение арбитра. Форвард не идет нацеленно на голкипера, он лезет на ворота, а его толкает защитник – это чистые две минуты. Но не Арсению, как выписали, а тому защитнику.

Таких ошибок вообще не должно быть. Ведь в следующем матче возник такой же момент. Арбитры наступили на одни и те же грабли. Для меня это было вообще спорно.

– А удаление в пятом матче серии?

– Если посмотреть трактовку правил, то неважно, первым ли вратарь бьет в шайбу или нет. Был удар клюшкой в коньки сопернику – это две минуты, автоматом идет. Так в правилах записано, с этим ничего не сделаешь.

– Какой уровень судейства в ?

– Вы знаете, оно какое‑то местами. В последнее время к работе арбитров возникает очень много вопросов. Раньше это не было так остро. Может, камеры стали лучше снимать эпизоды, которые кажутся спорными? А судьи принимают какие‑то нестандартные решения. Просто порой не понимаешь, по каким критериям они приходят к тем или иным выводам.

Я бы не хотел всю ответственность взваливать на арбитров. Понимаю, что все люди могут ошибаться. Но самое главное, о чем я говорю постоянно – в плей‑офф надо давать играть в силовую борьбу. Потому что в решающих матчах очень важны хиты и силовые единоборства. А остальные мелочи – зацепы и подножки – всегда по сезону были. Их раньше правильно трактовали.

Разберитесь с силовыми приемами! Когда лезут на ворота, все эти толчки – вот здесь должно быть все четко и понятно, – сказал бывший хоккеист СКА.