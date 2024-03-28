Артюхин о судействе в КХЛ: «Много вопросов. Арбитры принимают нестандартные решения, порой не понимаешь, по каким критериям»

Теги СКА Автомобилист судьи Евгений Артюхин КХЛ Кубок Гагарина Никита Серебряков Матч ТВ Арсений Грицюк Хоккей

Евгений Артюхин высказался об уровне судейства в КХЛ.

– Что скажете по судейству в этой серии [СКА – «Автомобилист»] и в сезоне КХЛ вообще?

– У меня двоякое впечатление. Если взять эту серию, то какие‑то удаления были мне понятны. Но вот все обсуждали момент, когда удалили Грицюка.

– Его же швырнули на ворота. Что он там мог сделать?

– Нас, хоккеистов, с детства учат, что надо лезть на ворота. Вот дети смотрят хоккей, видят этот эпизод, а им родители теперь скажут: «Посмотрите, Грицюк на ворота пошел, а ему дали две минуты. Зачем вам туда ходить?»

Это абсолютно неправильное решение арбитра. Форвард не идет нацеленно на голкипера, он лезет на ворота, а его толкает защитник – это чистые две минуты. Но не Арсению, как выписали, а тому защитнику.

Таких ошибок вообще не должно быть. Ведь в следующем матче возник такой же момент. Арбитры наступили на одни и те же грабли. Для меня это было вообще спорно.

– А удаление Никиты Серебрякова в пятом матче серии?

– Если посмотреть трактовку правил, то неважно, первым ли вратарь бьет в шайбу или нет. Был удар клюшкой в коньки сопернику – это две минуты, автоматом идет. Так в правилах записано, с этим ничего не сделаешь.

– Какой уровень судейства в КХЛ?

– Вы знаете, оно какое‑то местами. В последнее время к работе арбитров возникает очень много вопросов. Раньше это не было так остро. Может, камеры стали лучше снимать эпизоды, которые кажутся спорными? А судьи принимают какие‑то нестандартные решения. Просто порой не понимаешь, по каким критериям они приходят к тем или иным выводам.

Я бы не хотел всю ответственность взваливать на арбитров. Понимаю, что все люди могут ошибаться. Но самое главное, о чем я говорю постоянно – в плей‑офф надо давать играть в силовую борьбу. Потому что в решающих матчах очень важны хиты и силовые единоборства. А остальные мелочи – зацепы и подножки – всегда по сезону были. Их раньше правильно трактовали.

Разберитесь с силовыми приемами! Когда лезут на ворота, все эти толчки – вот здесь должно быть все четко и понятно, – сказал бывший хоккеист СКА.

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