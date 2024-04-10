Евгений Артюхин: «Работа скаута дает огромный багаж знаний по игрокам. Это отличный опыт, чтобы вырасти в тренера, генменеджера или руководителя клуба»

Евгений Артюхин высказался о работе про-скаута.

Бывший нападающий сборной России занял эту должность в «Вегасе».

– Как у вас возник вариант с «Вегасом»?

– Пару месяцев назад от клуба «Вегас Голден Найтс» поступил запрос, не хочу ли я поработать скаутом. Сначала я думал, интересно мне будет или нет. Попробовал, походил, посмотрел, проанализировал для себя, и очень сильно этой работой заинтересовался. Я понял, что готов в ближайшее время работать в этой должности.

Так что сначала я присматривался к «Вегасу», потом ко мне присматривались в «Голден Найтс», насколько я правильно оцениваю ситуацию по игрокам. В итоге мы пришли к общему знаменателю.

– Можно ли совмещать должность скаута с работой на телевидении?

– Конечно же, да. Тут нет конфликта интересов. Большой плюс скаутской работы в том, что ты не привязан к офису, и тебе не надо где‑то в одном месте сидеть с утра до вечера. Ты просто посещаешь матчи, которые тебе нужны в интересах «Вегаса». При этом ты имеешь свободное время, в том числе для работы в эфире.

– В чем главная суть этой работы про‑скаутом?

– Подбор и анализ игроков. Что еще важно, работая скаутом, ты смотришь хоккей и саму игру с другой стороны, анализируя хоккеистов и их действия. В какие моменты они себя проявляют, какие нюансы есть у каждого игрока. Это отличный опыт на будущее для того, чтобы вырасти в тренера, генменеджера или руководителя хоккейного клуба.

Работа скаута дает огромный багаж знаний по игрокам, когда ты досконально изучаешь всю лигу. Это хорошая и ответственная работа, а еще огромное фундаментальное обучение, – сказал .