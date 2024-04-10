Евгений Артюхин: «Работа скаута дает огромный багаж знаний по игрокам. Это отличный опыт, чтобы вырасти в тренера, генменеджера или руководителя клуба»

Теги Евгений Артюхин НХЛ Вегас Матч ТВ Хоккей

Евгений Артюхин высказался о работе про-скаута.

Бывший нападающий сборной России занял эту должность в «Вегасе». 

– Как у вас возник вариант с «Вегасом»?

– Пару месяцев назад от клуба «Вегас Голден Найтс» поступил запрос, не хочу ли я поработать скаутом. Сначала я думал, интересно мне будет или нет. Попробовал, походил, посмотрел, проанализировал для себя, и очень сильно этой работой заинтересовался. Я понял, что готов в ближайшее время работать в этой должности.

Так что сначала я присматривался к «Вегасу», потом ко мне присматривались в «Голден Найтс», насколько я правильно оцениваю ситуацию по игрокам. В итоге мы пришли к общему знаменателю.

– Можно ли совмещать должность скаута с работой на телевидении?

– Конечно же, да. Тут нет конфликта интересов. Большой плюс скаутской работы в том, что ты не привязан к офису, и тебе не надо где‑то в одном месте сидеть с утра до вечера. Ты просто посещаешь матчи, которые тебе нужны в интересах «Вегаса». При этом ты имеешь свободное время, в том числе для работы в эфире.

– В чем главная суть этой работы про‑скаутом?

– Подбор и анализ игроков. Что еще важно, работая скаутом, ты смотришь хоккей и саму игру с другой стороны, анализируя хоккеистов и их действия. В какие моменты они себя проявляют, какие нюансы есть у каждого игрока. Это отличный опыт на будущее для того, чтобы вырасти в тренера, генменеджера или руководителя хоккейного клуба.

Работа скаута дает огромный багаж знаний по игрокам, когда ты досконально изучаешь всю лигу. Это хорошая и ответственная работа, а еще огромное фундаментальное обучение, – сказал Артюхин.

Материалы по теме

2 комментария
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Удачи Евгению! ✊
+1
0
+1
Ответ Иван Буренков
Удачи Евгению! ✊
Тут только плюс )
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий