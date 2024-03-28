Артюхин о СКА: «Многое не получалось в плей-офф, не было видно каких-то ребят в нападении. Команда не была сбалансирована, возникали проблемы с обороной»

Евгений Артюхин высказался о вылете СКА от «Автомобилиста» в плей-офф Фонбет КХЛ.

Клуб из Санкт-Петербурга уступил екатеринбуржцам со счетом 1-4 в серии второго раунда Кубка Гагарина.

– Игроки « » многие годы к этому шли, буквально вымучивая этот успех. Впервые в истории эта команда пробилась в третий раунд Кубка Гагарина.

– Там здорово сделали, что сохранили костяк в «Автомобилисте», хотя раньше команда оступалась в плей-офф. И вот сейчас парни очень сильно сплотились в этих матчах.

Я это знаю не понаслышке, а у меня есть инсайдерская информация. Перед плей-офф все ребята собирались, обсуждали командой, как и что будут делать в кубковых матчах.

И вот это общение внутри раздевалки их вместе сплотило – и они поверили в свои силы. Сначала прошли «Ак Барс», теперь – СКА, причем серии взяли со счетом 4:1, то есть с запасом.

Эта вера в себя, друг в друга привела к результату. «Автомобилист» предстает настоящим коллективом, когда там все как единый кулак.

– Что в этом плей-офф не получилось у СКА?

– Знаете, многое не получилось. Тот хоккей, который они показывали в регулярном сезоне, к сожалению, местами был продемонстрирован в плей-офф.

Они пропагандируют атакующий, быстрый хоккей. Что было необходимо именно с «Автомобилистом». Потому что там в составе ребята с опытом, ветераны. Это возрастная команда. И надо было ее переигрывать за счет движения. Но так нужно было делать постоянно, все три периода. А не отрезками. И за счет движения играть в свой хоккей.

Многое не получалось. В том же нападении не было видно каких-то ребят, которые проявляли себя как лидеры в регулярном чемпионате.

И я отмечал перед сезоном, что были погрешности в команде. СКА не был полностью сбалансирован. У них возникали проблемы с обороной. К сожалению, это проявилось, когда пошли матчи на вылет. А эти все нюансы и решают. Одна ошибка может стоить проигрыша всей серии.

– О той же защите – перед серией получил травму Александр Никишин, а Максим Федотов ошибся в овертайме, и его посадили в запас.

– Да, Никишин – очень крутой защитник и сильно влияет на СКА. Но такие команды не должны зависеть от одного игрока. И не должна вся команда сдавать, если выпадает один хоккеист.

Если вы идете за Кубком Гагарина, то должна быть взаимозаменяемость. Нельзя строиться вокруг одного игрока, – сказал бывший хоккеист .