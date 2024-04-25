Робин Пресс: «Буду пить столько шампанского, сколько смогу, отрываться с парнями. Уже начал – пока не знаю, где мой предел. «Металлург» был хорош весь сезон»

Робин Пресс рассказал, как будет отмечать победу в Кубке Гагарина.

29-летний игрок набрал 17 (3+14) очков в 23 матчах плей-офф при показателе полезности «+7». КХЛ назвала его лучшим защитником финала Кубка Гагарина.

«Я сейчас просто счастлив, счастлив быть частью этой команды. Самое время насладиться моментом.

Сложно сказать, в какой момент мы почувствовали, что можем стать чемпионами. Мы были хороши весь сезон. Безусловно, были взлеты и падения, но мы верили в себя на протяжении этого пути.

Наверное, после победы в седьмом матче полуфинальной серии мы пришли к мысли, что нам по силам взять Кубок.

Ближайшие несколько дней буду отрываться с парнями, пить столько шампанского, сколько смогу. Как видите, я уже начал пить и пока не знаю, где мой предел», – сказал защитник «Металлурга» Робин Пресс.

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