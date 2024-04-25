Набоков, Пресс и Петунин – лучшие игроки финала Кубка Гагарина

Теги Металлург Мг рейтинги КХЛ Кубок Гагарина Александр Петунин Илья Набоков Робин Пресс Хоккей

КХЛ определила лучших игроков финала Кубка Гагарина-2024.

В финале плей-офф «Металлург» обыграл «Локомотив» со счетом 4-0 в серии.

Лучшим вратарем признан Илья Набоков («Металлург»), одержавший 4 победы в 4 матчах. Он отразил 97,37% бросков при коэффициенте надежности 0,74. В активе Набокова один шатаут в финале плей-офф Фонбет Чемпионата КХЛ. Он также признан лучшим новичком.

Лучшим защитником стал Робин Пресс («Металлург»), набравший 3 (0+3) очка в 4 играх финала. Пресс не завершил ни один из матчей с отрицательным показателем полезности при общем значении «+2». На его счету также 4 блокированных броска и 1 отбор шайбы.

Лучшим нападающим признан Александр Петунин («Металлург»), набравший 4 (2+2) очка в 4 матчах при показателе полезности «+2». Петунин стал автором победных шайб в первом и третьем матче серии. Также на его счету 1 силовой прием, 1 блокированный бросок и 3 отбора шайбы.

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