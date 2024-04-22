Пресс о Зернове: «Наслаждаемся его игрой. Когда он получает шайбу, от него всегда исходит угроза. Он может принять хладнокровное решение в сложных моментах»

Робин Пресс подвел итоги матча плей-офф с «Локомотивом» (1:0, 2-0).

– Близкая игра. Хорошая игра против хорошей команды. Думаю, что вся серия будет такой.

– Как « » изменился в атаке по сравнению с первой игрой?

– Сильно ничего такого не изменили, но добавили в каких-то мелочах. И нам было потяжелее.

– В первом матче «Металлург» победную шайбу забросил в большинстве. Что изменили в своей игре спецбригады меньшинства «Локомотива»?

– Прям чтобы так сильно – ничего не поменяли. Просто много бросков не дошло до ворот.

– Как развилась единственная голевая атака в матче, в которой вы приняли участие?

– Нам удалось хорошо вывести шайбу из зоны по борту. Зернов здорово разобрался индивидуально в результате выхода «два в два».

– Чем вас впечатляет игра в этом плей-офф?

– Хороший игрок. Когда он получает шайбу, от него всегда исходит угроза. Всегда может принять хладнокровное решение в сложных моментах. Поэтому наслаждаемся его игрой.

– В этом плей-офф вы уже набрали 16 (3+13) очков. Из чего складывается ваша результативность?

– Мы хорошая команда. Бывает, пару раз где-то хорошо отскакивает шайба или здорово партнеры играют на подставлении. В целом мы хорошо играем. Поэтому получается набирать столько очков.

– За два домашних матча «Металлург» пропустил одну шайбу. Как удалось показать такой надежный результат в обороне?

– Очень строго играем. Стараемся не допускать наши ошибки. И у нас есть вратарь . Поэтому так получается.

– Что творилось у вас на душе в те мгновения, когда «Локомотиву» казалось удалось сравнять счет за 0,7 секунды до конца третьего периода, и после этого был просмотр?

– На скамейке увидели, что была спорная ситуация до того момента, как шайба в ворота зашла. Конечно, обидно, что пропустили. Но если там была игра рукой, то и гол отменили. Мы рады, – сказал защитник « » .