Пресс о Зернове: «Наслаждаемся его игрой. Когда он получает шайбу, от него всегда исходит угроза. Он может принять хладнокровное решение в сложных моментах»
Робин Пресс подвел итоги матча плей-офф с «Локомотивом» (1:0, 2-0).
– Близкая игра. Хорошая игра против хорошей команды. Думаю, что вся серия будет такой.
– Как «Локомотив» изменился в атаке по сравнению с первой игрой?
– Сильно ничего такого не изменили, но добавили в каких-то мелочах. И нам было потяжелее.
– В первом матче «Металлург» победную шайбу забросил в большинстве. Что изменили в своей игре спецбригады меньшинства «Локомотива»?
– Прям чтобы так сильно – ничего не поменяли. Просто много бросков не дошло до ворот.
– Как развилась единственная голевая атака в матче, в которой вы приняли участие?
– Нам удалось хорошо вывести шайбу из зоны по борту. Зернов здорово разобрался индивидуально в результате выхода «два в два».
– Чем вас впечатляет игра Дениса Зернова в этом плей-офф?
– Хороший игрок. Когда он получает шайбу, от него всегда исходит угроза. Всегда может принять хладнокровное решение в сложных моментах. Поэтому наслаждаемся его игрой.
– В этом плей-офф вы уже набрали 16 (3+13) очков. Из чего складывается ваша результативность?
– Мы хорошая команда. Бывает, пару раз где-то хорошо отскакивает шайба или здорово партнеры играют на подставлении. В целом мы хорошо играем. Поэтому получается набирать столько очков.
– За два домашних матча «Металлург» пропустил одну шайбу. Как удалось показать такой надежный результат в обороне?
– Очень строго играем. Стараемся не допускать наши ошибки. И у нас есть вратарь Илья Набоков. Поэтому так получается.
– Что творилось у вас на душе в те мгновения, когда «Локомотиву» казалось удалось сравнять счет за 0,7 секунды до конца третьего периода, и после этого был просмотр?
– На скамейке увидели, что была спорная ситуация до того момента, как шайба в ворота зашла. Конечно, обидно, что пропустили. Но если там была игра рукой, то и гол отменили. Мы рады, – сказал защитник «Металлурга» Робин Пресс.