Пресс о первом голе за 11 матчей: «Важная шайба для меня. Надеюсь поймать волну и забивать почаще»

Робин Пресс подвел итоги матча плей-офф с «Автомобилистом» (3:2 ОТ).

Благодаря этой победе счет в серии 1/2 финала Кубка Гагарина стал 2-1 в пользу «Металлурга».

Пресс забросил шайбу, прервав 10-матчевую безголевую серию.

– Какие эмоции от первого гола в серии?

– Все здорово, наконец-то забил!

– Давило ли, что не мог отличиться 10 матчей кряду?

– Я бы не сказал, команда побеждала, поэтому все нормально. Конечно, хотел забить как можно скорее, но не накручивал себя.

Важная шайба для меня, надеюсь поймать эту волну и забивать почаще. Однозначно этот гол добавил уверенности и позитива.

– Расскажи, как забил.

– Обычный игровой момент – получил пас, решил бросить, смотрю, она зашла. Отличное чувство, тем более на старте игры, так что это было круто.

– Чем эта игра отличалась от предыдущих?

– Не сказал бы, что были какие-то различия. Прошлые матчи были такие же сложные, игра туда-сюда.

– Вторая победа в овертайме из двух в этом плей-офф. Это ваша фишка?

– Пока получается. И это здорово, работаем дальше, – сказал защитник «Металлурга» Робин Пресс.