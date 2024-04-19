Пресс о 2:1 с «Локомотивом»: «Большинство в конце – отличная возможность для победы. Старались использовать шанс. Думаю, в дальнейшем ничего не поменяется, будут равные игры»

Робин Пресс прокомментировал победу в матче с «Локомотивом» (2:1, 1-0).

«Мы провели хороший матч, может быть, не забили так много, но этого хватило. Опыт прошлых лет игр против « » не имеет значения сейчас, все соперники друг друга прекрасно знают.

Нет правильного ответа на вопрос, хорошо или плохо много или мало отдыхать перед серией. В финале у тебя нет времени думать, устал ты или нет.

Большинство в конце – это отличная возможность для победы. Старались сыграть внимательно и использовать этот шанс. Думаю, что в дальнейшем ничего не поменяется, будут равные игры», – сказал защитник « » .