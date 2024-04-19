Пресс о 2:1 с «Локомотивом»: «Большинство в конце – отличная возможность для победы. Старались использовать шанс. Думаю, в дальнейшем ничего не поменяется, будут равные игры»
Робин Пресс прокомментировал победу в матче с «Локомотивом» (2:1, 1-0).
«Мы провели хороший матч, может быть, не забили так много, но этого хватило. Опыт прошлых лет игр против «Локомотива» не имеет значения сейчас, все соперники друг друга прекрасно знают.
Нет правильного ответа на вопрос, хорошо или плохо много или мало отдыхать перед серией. В финале у тебя нет времени думать, устал ты или нет.
Большинство в конце – это отличная возможность для победы. Старались сыграть внимательно и использовать этот шанс. Думаю, что в дальнейшем ничего не поменяется, будут равные игры», – сказал защитник «Металлурга» Робин Пресс.