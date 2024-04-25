Илья Набоков рассказал о целях, которые ставил перед собой в начале сезона.

Вчера «Металлург» выиграл Кубок Гагарина, победив в финальной серии «Локомотив» (2:1, 4-0).

21-летний голкипер стал самым молодым MVP Кубка Гагарина. Он одержал 16 побед в 23 матчах плей-офф, отражая 94,2% бросков.

– Вы входили в сезон как вратарь из «Стальных Лис». Какую цель перед собой ставили?

– Просто дебютировать в КХЛ, сыграть полноценный матч, как можно чаще выходить на лед.

Конечно, в сентябре нереально было мне даже мечтать о Кубке Гагарина и о титуле MVP. Но сейчас я понимаю, что в жизни возможно все.

– У вас рискованный стиль – вы не боитесь терять клюшку, пытались забросить шайбу. Это откуда у вас?

– Самое главное – верить в себя и быть уверенным. А не самоуверенным. И конечно же, отрабатывать какие‑то элементы на тренировках.

Конечно, было тяжело справляться с эмоциями. Правильно настроиться, подготовиться к игре. Спасибо большое родным, близким, команде и всем, кто мне помогал.

– В какой момент сезона вы почувствовали, что уверенность к вам пришла?

– Возможно, это было в регулярке. Но когда именно – не скажу. Все матчи были тяжелыми, по‑своему интересными, – сказал вратарь «Металлурга» Илья Набоков.

Вратарь из 15-тысячного города – самый ценный игрок Кубка Гагарина. И это в 21 год!

10 главных героев «Металлурга» – они сделали клуб чемпионом