Набоков о драфте НХЛ: «Выберут – здорово, не выберут – тоже здорово. Не все голкиперы под два метра – я 185 см и еще расту»
Илья Набоков поделился мнением о предстоящем драфте НХЛ.
21-летний голкипер стал самым молодым MVP Кубка Гагарина. Он одержал 16 побед в 23 матчах плей-офф, отражая 94,2% бросков.
– Вам интересен драфт НХЛ, где вас могут выбрать?
– Выберут – будет здорово. Не выберут – тоже здорово.
– А второе почему?
– Да не знаю! От меня все равно ничего не зависит. Поэтому о драфте даже говорить нет смысла.
– Говорят, что вратарю с вашим ростом будет трудно играть в НХЛ. При 184 см…
– Уже 185 см. Я еще расту! Не все голкиперы под два метра ростом. Посмотрите на Исаева из «Локомотива» – он тоже не самый высокий, но хорошо двигается. Я не считаю, что это главный фактор, – сказал вратарь «Металлурга» Илья Набоков.
Драфт НХЛ-2024 пройдет 28 и 29 июня.