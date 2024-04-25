Набоков о драфте НХЛ: «Выберут – здорово, не выберут – тоже здорово. Не все голкиперы под два метра – я 185 см и еще расту»

Теги Металлург Мг НХЛ Драфт НХЛ КХЛ Кубок Гагарина Матч ТВ Даниил Исаев Илья Набоков Хоккей

Илья Набоков поделился мнением о предстоящем драфте НХЛ.

21-летний голкипер стал самым молодым MVP Кубка Гагарина. Он одержал 16 побед в 23 матчах плей-офф, отражая 94,2% бросков.

– Вам интересен драфт НХЛ, где вас могут выбрать?

– Выберут – будет здорово. Не выберут – тоже здорово.

– А второе почему?

– Да не знаю! От меня все равно ничего не зависит. Поэтому о драфте даже говорить нет смысла.

– Говорят, что вратарю с вашим ростом будет трудно играть в НХЛ. При 184 см…

– Уже 185 см. Я еще расту! Не все голкиперы под два метра ростом. Посмотрите на Исаева из «Локомотива» – он тоже не самый высокий, но хорошо двигается. Я не считаю, что это главный фактор, – сказал вратарь «Металлурга» Илья Набоков

Драфт НХЛ-2024 пройдет 28 и 29 июня.

Почему именно «‎Металлург» выиграл Кубок Гагарина

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5 комментариев
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Конечно выберут, после такого перформанса в плей офф оторвут с руками и ногами. Могут даже в первом раунде, но во втором уж точно. Вполне может в тот же Эдмонтон, Монреаль или Чикаго уехать.
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Без сомнений, у парня все должно сложиться! Пожелаем ему здоровья и везения.
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Да в принципе всем командам практически нужен молодой перспективный вратарь, в любом случае он свою команду найдет. Кто знает, может через 3-5 лет о нем и будут только говорить в НХЛ, как о сильнейшем Кипре.
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Чикаго могут взять пиком Тампы) Если Нью-Джерси раньше не подсуетится))
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Возможно Питсбург
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