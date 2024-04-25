Федор Канарейкин: «Разин – топовый тренер. Он собирал коллектив по ходу сезона и построил классную игру. «Металлург» стал очень серьезной единицей в лиге»

Федор Канарейкин оценил вклад Андрея Разина в победу «Металлурга» в плей-офф.

Магнитогорский клуб после победы в четвертом матче финальной серии над «Локомотивом» (2:1, 4-0) стал обладателем Кубка Гагарина.

«Конечно, неожиданно, что такая короткая серия. Ребята из Магнитогорска очень мощно провели финал, по праву выиграв.

Безусловно, Разин доказал, что он топовый тренер. Андрей сделал очень уверенный шаг в этом сезоне. Он построил очень классную игру для своей команды, а коллектив заряженный.

Конечно же, Илья Набоков – лучший игрок плей-офф.

«Металлург» стал очень серьезной единицей в лиге. И это при том, что Разин собирал коллектив по ходу сезона», – сказал бывший тренер «Металлурга» Федор Канарейкин.

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