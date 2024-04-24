21-летний Набоков – самый молодой MVP Кубка Гагарина. Вратарь «Металлурга» побил рекорд Сорокина

Теги Металлург Мг ЦСКА Айлендерс НХЛ КХЛ рекорды Кубок Гагарина Илья Сорокин Илья Набоков Хоккей

Илья Набоков установил рекорд плей-офф КХЛ.

Вратарь «Металлурга» в 21 год и 32 дня стал самым молодым обладателем награды самому ценному игроку Кубка Гагарина.

Набоков, для которого этот розыгрыш стал дебютным, превзошел достижение Ильи Сорокина, который, защищая ворота ЦСКА в сезоне-2018/19, стал MVP в 23 года и 128 дней.

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24 комментария
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Лютый воротчик!
Еще сезончик за ммг как раз и можно в НХЛ!
+17
0
+17
Ответ Артём Григорьев
Какие у него шансы на драфте НХЛ?
Попасть в хорошую команду - никаких. Теперь Чикаго, Хосе или Анахайм с Монреалем оторвут
+11
0
+11
Ответ Heavy_Axe
Это сын легенды ?
Внук
+9
0
+9
Вообще лучший!!! Удачи в дальнейшем и только расти!!!!
+6
0
+6
Ответ Booligan
Попасть в хорошую команду - никаких. Теперь Чикаго, Хосе или Анахайм с Монреалем оторвут
Почему никаких? Конец первого раунда, почему нет?
+6
0
+6
Ответ Booligan
Внук
правнук
+5
0
+5
Теперь главное, чтобы его не унавозил СКА.

«Унавозить» - новое слово в русском толковом словаре, означающее купить и сделать нефункциональным ранее талантливого игрока (хоккей, футбол), чем традиционно занимается одна команда из культурной столицы России.
+5
-1
+4
Ответ Sergey Smolensky
правнук
Отец
+4
0
+4
Первый раунд, первый пик вратарей. Скриньте )
+3
0
+3
Поздравления!
+2
0
+2
Ответ Booligan
Попасть в хорошую команду - никаких. Теперь Чикаго, Хосе или Анахайм с Монреалем оторвут
Ему 20 уже, высоко не уйдет чисто из-за возраста. А там к кому угодно может попасть.
+2
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+2
Главное теперь звезду не поймать.
+2
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Боролся за все шайбы как лев !!!
+2
0
+2
Ответ Валерий Пшеславский
Он уже на карандаше красной нитью у скаутов. Учитывая, что за океаном очень следят за российской школой вратарей, то как бы не ушел раньше всех на драфте. Думаю, это будет самый высокий пик из всех вратарей.
А надо - низкий чтобы в приличную команду попасть, а не бултыхаться в Чикаге или Юте.
+1
0
+1
Этот тащер до сих пор не задрафтован 😳🤔
+1
0
+1
фамилия прямо вратарская, пусть карьера не хуже, чем у Евгения получится в итоге, а можно и лучше.
+1
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+1
Заслуженно. Металлург не впечатлил, но воротчик был на уровень круче всех.
+1
0
+1
Какие у него шансы на драфте НХЛ?
+1
0
+1
Он уже на карандаше красной нитью у скаутов. Учитывая, что за океаном очень следят за российской школой вратарей, то как бы не ушел раньше всех на драфте. Думаю, это будет самый высокий пик из всех вратарей.
+1
-1
0
Ответ Heavy_Axe
Это сын легенды ?
Он Илья Дмитриевич! А не Евгеньевич 😉
0
0
0
Ответ Booligan
Внук
Писателя, что "Лолиту" написал.
0
0
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Ответ Booligan
Попасть в хорошую команду - никаких. Теперь Чикаго, Хосе или Анахайм с Монреалем оторвут
Никто его не оторвет, там как минимум первая десятка расписана, или вы думаете, что MVP плей-офф КХЛ сразу поднимет его )))
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Это сын легенды ?
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