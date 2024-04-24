21-летний Набоков – самый молодой MVP Кубка Гагарина. Вратарь «Металлурга» побил рекорд Сорокина

Илья Набоков установил рекорд плей-офф КХЛ.

Вратарь « » в 21 год и 32 дня стал самым молодым обладателем награды самому ценному игроку Кубка Гагарина.

, для которого этот розыгрыш стал дебютным, превзошел достижение , который, защищая ворота ЦСКА в сезоне-2018/19, стал MVP в 23 года и 128 дней.