21-летний Набоков – самый молодой MVP Кубка Гагарина. Вратарь «Металлурга» побил рекорд Сорокина
Илья Набоков установил рекорд плей-офф КХЛ.
Вратарь «Металлурга» в 21 год и 32 дня стал самым молодым обладателем награды самому ценному игроку Кубка Гагарина.
Набоков, для которого этот розыгрыш стал дебютным, превзошел достижение Ильи Сорокина, который, защищая ворота ЦСКА в сезоне-2018/19, стал MVP в 23 года и 128 дней.
Еще сезончик за ммг как раз и можно в НХЛ!
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