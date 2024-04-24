Набоков о победе «Металлурга» в Кубке Гагарина и призе MVP: «О таком дебютном сезоне нельзя было и мечтать»
Илья Набоков высказался о награде MVP Кубка Гагарина после победы в турнире.
– Много эмоций сейчас. Очень приятно стать самым ценным игроком плей-офф, но без команды и партнеров я бы не смог получить эту награду. Это общая, командная работа.
Легких матчей в финале не было. Всегда был тяжело. Хорошо, что показали характер и выиграли.
– В чем вы были лучше?
– Не знаю! Главное – мы выиграли! О таком дебютном сезоне в КХЛ нельзя было и мечтать, не думал, что такое может быть возможно, – сказал голкипер «Металлурга».
21-летний Набоков – самый молодой MVP Кубка Гагарина. Вратарь «Металлурга» побил рекорд Сорокина
Действительно дебютный сезон - мечта!!!
Хотелось бы чтобы на драфте он ушел во в конце первого раунда, в условный Лос-Анджелес или Детройт
Еще годик поиграть в России, а потом ехать туда основным!
Вратарская линия у нас просто космос
Василевский, Шестеркин, Сорокин, Бобровский, Варламов
Георгиев, Федотов, Самсонов,
Набоков, Аскаров, Тарасов, Исаев, Иванов!