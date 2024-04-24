Набоков о победе «Металлурга» в Кубке Гагарина и призе MVP: «О таком дебютном сезоне нельзя было и мечтать»

Илья Набоков высказался о награде MVP Кубка Гагарина после победы в турнире.

– Много эмоций сейчас. Очень приятно стать самым ценным игроком плей-офф, но без команды и партнеров я бы не смог получить эту награду. Это общая, командная работа.

Легких матчей в финале не было. Всегда был тяжело. Хорошо, что показали характер и выиграли.

– В чем вы были лучше?

– Не знаю! Главное – мы выиграли! О таком дебютном сезоне в нельзя было и мечтать, не думал, что такое может быть возможно, – сказал голкипер «Металлурга».

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