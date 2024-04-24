Набоков о победе «Металлурга» в Кубке Гагарина и призе MVP: «О таком дебютном сезоне нельзя было и мечтать»

Теги Металлург Мг Локомотив КХЛ Кубок Гагарина Илья Набоков Хоккей

Илья Набоков высказался о награде MVP Кубка Гагарина после победы в турнире.

– Много эмоций сейчас. Очень приятно стать самым ценным игроком плей-офф, но без команды и партнеров я бы не смог получить эту награду. Это общая, командная работа.

Легких матчей в финале не было. Всегда был тяжело. Хорошо, что показали характер и выиграли.

– В чем вы были лучше?

– Не знаю! Главное – мы выиграли! О таком дебютном сезоне в КХЛ нельзя было и мечтать, не думал, что такое может быть возможно, – сказал голкипер «Металлурга».

21-летний Набоков – самый молодой MVP Кубка Гагарина. Вратарь «Металлурга» побил рекорд Сорокина

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5 комментариев
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У нас появился еще один элитный голкипер!
Действительно дебютный сезон - мечта!!!
Хотелось бы чтобы на драфте он ушел во в конце первого раунда, в условный Лос-Анджелес или Детройт
Еще годик поиграть в России, а потом ехать туда основным!

Вратарская линия у нас просто космос

Василевский, Шестеркин, Сорокин, Бобровский, Варламов

Георгиев, Федотов, Самсонов,

Набоков, Аскаров, Тарасов, Исаев, Иванов!
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Не умаляя заслуг Набокова, все же главная заслуга, как мне кажется, всех игроков обороны. Сколько там заблокировали они - не сосчитать. Вспоминается кубок Авангарда, когда Шарипзянов совершил разве что не больше сейвов, чем вратарь :) Когда до вратаря шайба просто не доходила. Набоков же сделал главное - сыграл без ошибок.
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Ответ Stounsss
Не умаляя заслуг Набокова, все же главная заслуга, как мне кажется, всех игроков обороны. Сколько там заблокировали они - не сосчитать. Вспоминается кубок Авангарда, когда Шарипзянов совершил разве что не больше сейвов, чем вратарь :) Когда до вратаря шайба просто не доходила. Набоков же сделал главное - сыграл без ошибок.
Ну тут можно поспорить, Набок очень много тащил. Это не просто "не ошибался". Моё мнение что с такой обороной другой вратарь из наших в КХЛ так не сыграл бы.
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