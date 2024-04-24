Губернатор Новосибирской области о Гатиятулине: «Подтвердил все, ударили по рукам, потом он вдруг передумал. Один хоккеист сказал: «Вам повезло, такой ненадежный товарищ в клубе не нужен»

Теги Сибирь КХЛ Анвар Гатиятулин Чемпионат.com Андрей Травников Хоккей

Андрей Травников высказался об отказе Анвара Гатиятулина возглавить «Сибирь».

Ранее новосибирский клуб сообщил, что достиг договоренности о подписании контракта с 48-летним специалистом.

Позже стало известно, что Гатиятулиным интересуется «Ак Барс». Затем «Сибирь» проинформировала, что тренер «передумал подписывать контракт», и возобновила поиск кандидатов на должность. 

«Меня не устраивает результат команды в этом году. Проблемы есть в людях, игроках и команде.

У нас был неприятный случай, когда один из кандидатов на личной встрече со мной подтвердил все, ударили по рукам, потом он вдруг передумал.

Как один опытный хоккеист сказал: «Очевидно, вам повезло, такой ненадежный товарищ вам в клубе не нужен», – заявил губернатор Новосибирской области Андрей Травников.

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13 комментариев
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Бумаги подписывать надо а не по рукам бить
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Математик верит в цифры, юрист в законы, дурак в слова
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С Ак Барсом хлопнули мощнее
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Ответ sd4fmwrvz8
Да мутный тип , слово не держит зачем такой нужен , с чего вообще взяли что это тренер какой то там крутой,по мне таких пруд пруди дилетантов
Тренер может и дилетант, но по рукам не бить надо а контракт подписывать, тем более тебе ж платить когда будет по нему? Только с предсезонки,чего тянуть если "ты такой уверенный в нем".
А то так все передут в 19 век, на сделки без документов.Купил машину хлопнул по рукам... а тебя обманули..и вправду зачем документ?
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Да мутный тип , слово не держит зачем такой нужен , с чего вообще взяли что это тренер какой то там крутой,по мне таких пруд пруди дилетантов
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всё, что не делается, всё к лучшему 😉! Знак свыше ☝️! Такой нам не нужен 🤣!
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Надо было в армию отправлять. Такие вопросы на бумаге надо решать, а не на словах
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Анвар пока и Казанью договориться не может.
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А у губер дел других нет больше?
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Ответ Hitgoe Himgob
Бумаги подписывать надо а не по рукам бить
Говорят по бумагам господин все еще в Тракторе
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Ответ Алексей Тор
Анвар пока и Казанью договориться не может.
Значит, скоро опять в Сибири будет по рукам бить))
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