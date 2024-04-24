Губернатор Новосибирской области о Гатиятулине: «Подтвердил все, ударили по рукам, потом он вдруг передумал. Один хоккеист сказал: «Вам повезло, такой ненадежный товарищ в клубе не нужен»
Андрей Травников высказался об отказе Анвара Гатиятулина возглавить «Сибирь».
Ранее новосибирский клуб сообщил, что достиг договоренности о подписании контракта с 48-летним специалистом.
Позже стало известно, что Гатиятулиным интересуется «Ак Барс». Затем «Сибирь» проинформировала, что тренер «передумал подписывать контракт», и возобновила поиск кандидатов на должность.
«Меня не устраивает результат команды в этом году. Проблемы есть в людях, игроках и команде.
У нас был неприятный случай, когда один из кандидатов на личной встрече со мной подтвердил все, ударили по рукам, потом он вдруг передумал.
Как один опытный хоккеист сказал: «Очевидно, вам повезло, такой ненадежный товарищ вам в клубе не нужен», – заявил губернатор Новосибирской области Андрей Травников.
А то так все передут в 19 век, на сделки без документов.Купил машину хлопнул по рукам... а тебя обманули..и вправду зачем документ?