Губернатор Новосибирской области о Гатиятулине: «Подтвердил все, ударили по рукам, потом он вдруг передумал. Один хоккеист сказал: «Вам повезло, такой ненадежный товарищ в клубе не нужен»

Андрей Травников высказался об отказе Анвара Гатиятулина возглавить «Сибирь».

Ранее новосибирский клуб сообщил, что достиг договоренности о подписании контракта с 48-летним специалистом.

Позже стало известно, что Гатиятулиным интересуется «Ак Барс». Затем «Сибирь» проинформировала, что тренер «передумал подписывать контракт», и возобновила поиск кандидатов на должность.

«Меня не устраивает результат команды в этом году. Проблемы есть в людях, игроках и команде.

У нас был неприятный случай, когда один из кандидатов на личной встрече со мной подтвердил все, ударили по рукам, потом он вдруг передумал.

Как один опытный хоккеист сказал: «Очевидно, вам повезло, такой ненадежный товарищ вам в клубе не нужен», – заявил губернатор Новосибирской области Андрей Травников.