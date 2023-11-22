Губернатор Новосибирской области о «Сибири»: «Хотелось бы на новой арене увидеть более яркую игру. Очень часто команда огорчала»

Теги Сибирь болельщики Дэвид Немировски КХЛ Арена-Сибирь ТАСС Андрей Травников Хоккей

Губернатор Новосибирской области ожидает более яркой игры от «Сибири».

Команда под руководством Дэвида Немировски набрала 33 очка в 33 играх Фонбет Чемпионата КХЛ и занимает 9-е место в Восточной конференции. 

«Если честно, хотелось бы на новой арене увидеть более яркую игру.

Есть матчи, когда наша команда радует, но очень часто и огорчала, поэтому хочется пожелать игрокам перестроить игру», – сказал Андрей Травников во время прямой линии на местном телеканале ОТС.

Отметим, что губернатор региона является главой попечительского совета новосибирского клуба. В этом сезоне клуб переехал на новую «Сибирь-Арену», которая вмещает 10,5 тысячи зрителей. 

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3 комментария

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Андрей Быков
от Вас многое и зависит
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Machine Head
Иногда бывает полезно встряхнуть команду - встретиться с игроками , пообщаться. Возьмите на заметку . Не благодарите.
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Gromvik Gronvik
Пора принимать радикальные меры в отношении руководства клуба
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