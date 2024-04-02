Гатиятулин близок к назначению в «Ак Барс». «Сибирь» ранее объявила о договоренности с тренером

Анвар Гатиятулин может возглавить «Ак Барс» на фоне договоренности с «Сибирью».

Напомним, ранее сибирский клуб сообщил, что достиг договоренности о подписании контракта с . « » отметила, что ведется обсуждение условий договора.

Однако, по данным журналиста «Спорт-Экспресса» Артура Хайруллина, специалиста с большой долей вероятности назначат главным тренером «Ак Барса».

Клуб из Татарстана прежде интересовался Ильей Воробьевым, который возглавил ЦСКА, и Алексеем Кудашовым, с которым «Динамо» продлило контракт.

«Гатиятулин действительно может кинуть «Сибирь» (потому что он «еще ничего не решил») ради « ». Я в это отказываюсь верить, но такая вероятность и правда есть», – написал журналист Дмитрий Ерыкалов.

Гатиятулин ранее возглавлял «Трактор» и был уволен из команды по ходу текущего Фонбет Чемпионата КХЛ.