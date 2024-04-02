Гатиятулин близок к назначению в «Ак Барс». «Сибирь» ранее объявила о договоренности с тренером

Теги Ак Барс Сибирь КХЛ Анвар Гатиятулин Хоккей

Анвар Гатиятулин может возглавить «Ак Барс» на фоне договоренности с «Сибирью».

Напомним, ранее сибирский клуб сообщил, что достиг договоренности о подписании контракта с Анваром Гатиятулиным. «Сибирь» отметила, что ведется обсуждение условий договора.

Однако, по данным журналиста «Спорт-Экспресса» Артура Хайруллина, специалиста с большой долей вероятности назначат главным тренером «Ак Барса».

Клуб из Татарстана прежде интересовался Ильей Воробьевым, который возглавил ЦСКА, и Алексеем Кудашовым, с которым «Динамо» продлило контракт.

«Гатиятулин действительно может кинуть «Сибирь» (потому что он «еще ничего не решил») ради «Ак Барса». Я в это отказываюсь верить, но такая вероятность и правда есть», – написал журналист Дмитрий Ерыкалов.

Гатиятулин ранее возглавлял «Трактор» и был уволен из команды по ходу текущего Фонбет Чемпионата КХЛ.

19 комментариев
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Аргументом к его назначению послужила только татарская фамилия ?
+39
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+39
А в Сибирь придёт Кравец и настанет всем успех :)
+23
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+23
Это из той оперы - Не играли в атакующий хоккей, нечего и начинать?)
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-1
+17
Ответ Сидни Кросби 2
Для Сибири это только лучше.
Сибири баз разницы, первый раунд это для них уже успех.
+6
0
+6
Провалился в Тракторе. Пошел на повышение…
+4
0
+4
Хорошо там бомбануло у журналиста Ерыкалова....)
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Ответ Габорик
А в Сибирь придёт Кравец и настанет всем успех :)
Рифма другая всплывает))
+4
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+4
Для Сибири это только лучше.
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Вот он, наш Хаби Алонсо
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Работа современных журналистов. Если точных новостей нет, то их нужно выдумывать.
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Да это худший вариант из всех возможных. Уж лучше тогда Степанову шанс дайте
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Чего? 🤣
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Хороший выбор, поздравляю АБ 😬
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А можно всех посмотреть???
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Забирайте. Одним конкурентом меньше.
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Ответ Антон Ермазов
Аргументом к его назначению послужила только татарская фамилия ?
Да.
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