Губернатор Новосибирской области о «Сибирь-Арене»: «Спасибо президенту, что в 2018-м он услышал меня и горожан. Проект шел сложно, могло случиться так, что дворца не было бы»

Теги Сибирь Владимир Путин КХЛ Арена-Сибирь Политика Андрей Травников Хоккей

Губернатор Новосибирской области высказался об открытии «Сибирь-Арены».

В первом матче в новом дворце сыграли юниорские сборные России и Беларуси.

«Мы присутствуем при завершении первого этапа многолетней строительной истории. Еще в первом советском генплане 1928 года это место предполагалось для отдыха и занятий спортом горожан. Позднее это переросло в концепцию «Сибирских Лужников», но долго до реализации руки не доходили.

Огромное спасибо всем причастным, что в 21-м веке мы к этой идее подошли. Спасибо нашему президенту, что в 2018 году он услышал меня, услышал горожан. Это место ждало своей очереди 90 лет. Проект шел сложно, могло случиться так, что этого дворца сегодня не было бы. 

И я хочу сказать слова благодарности новосибирским строителям, благодаря их патриотизму, помощи и помощи других сибирских компаний нам удалось реализовать этот крупный проект», – сказал Андрей Травников.

Напомним, в августе 2022 года вице-премьер Дмитрий Чернышенко заявлял о срыве сроков строительства «Сибирь-Арены» и необоснованном превышении сметы. Сооружение ввели в эксплуатацию в декабре 2022 года, но матчей со зрителями до сегодняшнего дня не проводилось.

Новый дворец рассчитан на 10,5 тысячи зрителей. Шестиэтажный комплекс включает в себя основную и тренировочную арены с трибунами.

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9 комментариев

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Ivan Ivanych
Меньше воровали бы, тогда бы давно уже открылся дворец
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Dinamik1
Цирк.
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Харламов Никита
в истории России уже был один ЛУЧШИЙ ДРУГ ФИЗКУЛЬТУРНИКОВ - на ХХ съезде правда, его же адепты его же с грязью смешивали ;)
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Волька-ибн-Алёша
"-Вы чувствуете, какая стройность, Уинстон? Идея, разумеется, принадлежит Старшему Брату, — спохватившись, добавил он».
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Wirtgen
Самое главное, что он построен. Любители хоккея будут кайфовать в комфортных условиях. Какая теперь разница как его строили, не сносить же.
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Волька-ибн-Алёша
Ответ Wirtgen
Самое главное, что он построен. Любители хоккея будут кайфовать в комфортных условиях. Какая теперь разница как его строили, не сносить же.
кайфовать,там что сквот будет?
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PEREGRINATOR
Ответ SergFed71
При сталине этого губера к стенке бы поставили, стадиона видите не было бы…
Серьезно?
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