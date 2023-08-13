Губернатор Новосибирской области о «Сибирь-Арене»: «Спасибо президенту, что в 2018-м он услышал меня и горожан. Проект шел сложно, могло случиться так, что дворца не было бы»

Губернатор Новосибирской области высказался об открытии «Сибирь-Арены».

В первом матче в новом дворце сыграли юниорские сборные России и Беларуси.

«Мы присутствуем при завершении первого этапа многолетней строительной истории. Еще в первом советском генплане 1928 года это место предполагалось для отдыха и занятий спортом горожан. Позднее это переросло в концепцию «Сибирских Лужников», но долго до реализации руки не доходили.

Огромное спасибо всем причастным, что в 21-м веке мы к этой идее подошли. Спасибо нашему президенту, что в 2018 году он услышал меня, услышал горожан. Это место ждало своей очереди 90 лет. Проект шел сложно, могло случиться так, что этого дворца сегодня не было бы.

И я хочу сказать слова благодарности новосибирским строителям, благодаря их патриотизму, помощи и помощи других сибирских компаний нам удалось реализовать этот крупный проект», – сказал Андрей Травников.

Напомним, в августе 2022 года вице-премьер Дмитрий Чернышенко заявлял о срыве сроков строительства «Сибирь-Арены» и необоснованном превышении сметы. Сооружение ввели в эксплуатацию в декабре 2022 года, но матчей со зрителями до сегодняшнего дня не проводилось.

Новый дворец рассчитан на 10,5 тысячи зрителей. Шестиэтажный комплекс включает в себя основную и тренировочную арены с трибунами.