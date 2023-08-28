Губернатор Новосибирской области о задаче «Сибири»: «Биться только за призовые места. Ожидания у болельщиков выше в этом сезоне»

Теги Сибирь болельщики КХЛ Арена-Сибирь Политика Андрей Травников Хоккей

Губернатор Новосибирской области озвучил задачу на сезон для «Сибири».

«По традиции в преддверии нового сезона Континентальной хоккейной лиги встретился с руководством, тренерским штабом и командой ХК «Сибирь». Вручил игровые майки новым хоккеистам. Поблагодарил игроков, участвовавших в матчах предыдущего чемпионата КХЛ.

В этом сезоне ожидания у болельщиков выше – все ждут от команды дальнейшего развития. Поэтому задача-максимум в новом сезоне – биться только за призовые места чемпионата.

Мы создали отличные условия для игр и тренировок в новом ледовом дворце. Уверен, он вдохновит нашу команду на новые победы.

Ждем ярких игр, верим в наших хоккеистов! Спортивной удачи и меткой шайбы! Болеем за нашу команду. Вперед, «Сибирь»!» – написал Андрей Травников.

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3 комментария

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Sever12
У нас всегда одинаковые ожидания, самые позитивные в рамках возможностей конечно но самые максимальные.
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anikin.kirill1995
Это выборы в сентябре, так что расслабьтесь 👌🏻
+1
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I D
Задача-максимум? :))
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