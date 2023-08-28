Губернатор Новосибирской области о задаче «Сибири»: «Биться только за призовые места. Ожидания у болельщиков выше в этом сезоне»

Губернатор Новосибирской области озвучил задачу на сезон для «Сибири».

«По традиции в преддверии нового сезона Континентальной хоккейной лиги встретился с руководством, тренерским штабом и командой ХК «Сибирь». Вручил игровые майки новым хоккеистам. Поблагодарил игроков, участвовавших в матчах предыдущего чемпионата .

В этом сезоне ожидания у болельщиков выше – все ждут от команды дальнейшего развития. Поэтому задача-максимум в новом сезоне – биться только за призовые места чемпионата.

Мы создали отличные условия для игр и тренировок в новом ледовом дворце. Уверен, он вдохновит нашу команду на новые победы.

Ждем ярких игр, верим в наших хоккеистов! Спортивной удачи и меткой шайбы! Болеем за нашу команду. Вперед, !» – написал Андрей Травников.