Директор «Сибири» о стиле игры: «Губернатор общался с Гатиятулиным – должны придерживаться атакующего хоккея. Но все зависит от исполнителей. Результат порой превалирует над содержанием»

Виктор Меркулов поделился мыслями о стиле игры «Сибири».

Команду ранее возглавил тренер .

«Если говорить про стиль игры, то здесь все достаточно условно.

Что такое атакующий хоккей? Это когда все бегут вперед с шашками наголо? Это, конечно, все здорово, если ты понимаешь, что у тебя все в порядке сзади и у тебя команда обучена игре в обороне. Но от игры к игре тактика варьируется.

С кем-то ты можешь позволить себе сыграть в атакующий хоккей, с кем-то – приходится подстраиваться под соперника и играть осторожнее.

Наш руководитель губернатор Новосибирской области Андрей Александрович Травников тоже общался с ним (Анваром Гатиятулиным).

Мы пришли к общему знаменателю, что команда в идеале должна придерживаться современного атакующего хоккея. Однако все будет зависеть от исполнителей, которых мы будем иметь в составе.

Хотим выстроить систему, чтобы игроки понимали: в определенных ситуациях они должны действовать в определенной манере.

Очень надеюсь, что у нас получится играть в хоккей, который будет нравиться болельщикам, но при этом еще и приносить результат.

Сами понимаете, что результат порой превалирует над содержанием», – спортивный директор « » Виктор Меркулов.