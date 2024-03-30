Директор «Сибири» о стиле игры: «Губернатор общался с Гатиятулиным – должны придерживаться атакующего хоккея. Но все зависит от исполнителей. Результат порой превалирует над содержанием»

Теги Сибирь КХЛ Анвар Гатиятулин Спорт-Экспресс Андрей Травников Виктор Меркулов Хоккей

Виктор Меркулов поделился мыслями о стиле игры «Сибири».

Команду ранее возглавил тренер Анвар Гатиятулин.

«Если говорить про стиль игры, то здесь все достаточно условно.

Что такое атакующий хоккей? Это когда все бегут вперед с шашками наголо? Это, конечно, все здорово, если ты понимаешь, что у тебя все в порядке сзади и у тебя команда обучена игре в обороне. Но от игры к игре тактика варьируется.

С кем-то ты можешь позволить себе сыграть в атакующий хоккей, с кем-то – приходится подстраиваться под соперника и играть осторожнее.

Наш руководитель губернатор Новосибирской области Андрей Александрович Травников тоже общался с ним (Анваром Гатиятулиным).

Мы пришли к общему знаменателю, что команда в идеале должна придерживаться современного атакующего хоккея. Однако все будет зависеть от исполнителей, которых мы будем иметь в составе.

Хотим выстроить систему, чтобы игроки понимали: в определенных ситуациях они должны действовать в определенной манере.

Очень надеюсь, что у нас получится играть в хоккей, который будет нравиться болельщикам, но при этом еще и приносить результат.

Сами понимаете, что результат порой превалирует над содержанием», – спортивный директор «Сибири» Виктор Меркулов.

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4 комментария
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У Трактора с Гатиятулиным в прошлом сезоне были очень классные по мерках КХЛ игроки (Бурдасов, Сошников, Ткачев, Пулкинен, Шаманов, Тертышный). Но то, во что играл Челябинск в прошлом году и начале этого, мягко говоря, не атакующий хоккей. Все же видели игру Трактора с Заварухиным, контраст с игрой команды при Гатиятулиным огромный.
Надеюсь ошибаться, но в "атакующий" хоккей с Гатиятулиным не верю, и думаю назначен он в силу былых заслуг в плэй-офф. Ждём начала сезона.
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да похрену на на ваши стили, вы с этими стилями уже сезон угрохали, нам победы нужны
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"Атакующий хоккей" ? У Гатиятулина?
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Что-то меня большие сомнения терзают.
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