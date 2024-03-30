Директор «Сибири» о стиле игры: «Губернатор общался с Гатиятулиным – должны придерживаться атакующего хоккея. Но все зависит от исполнителей. Результат порой превалирует над содержанием»
Виктор Меркулов поделился мыслями о стиле игры «Сибири».
Команду ранее возглавил тренер Анвар Гатиятулин.
«Если говорить про стиль игры, то здесь все достаточно условно.
Что такое атакующий хоккей? Это когда все бегут вперед с шашками наголо? Это, конечно, все здорово, если ты понимаешь, что у тебя все в порядке сзади и у тебя команда обучена игре в обороне. Но от игры к игре тактика варьируется.
С кем-то ты можешь позволить себе сыграть в атакующий хоккей, с кем-то – приходится подстраиваться под соперника и играть осторожнее.
Наш руководитель губернатор Новосибирской области Андрей Александрович Травников тоже общался с ним (Анваром Гатиятулиным).
Мы пришли к общему знаменателю, что команда в идеале должна придерживаться современного атакующего хоккея. Однако все будет зависеть от исполнителей, которых мы будем иметь в составе.
Хотим выстроить систему, чтобы игроки понимали: в определенных ситуациях они должны действовать в определенной манере.
Очень надеюсь, что у нас получится играть в хоккей, который будет нравиться болельщикам, но при этом еще и приносить результат.
Сами понимаете, что результат порой превалирует над содержанием», – спортивный директор «Сибири» Виктор Меркулов.
Надеюсь ошибаться, но в "атакующий" хоккей с Гатиятулиным не верю, и думаю назначен он в силу былых заслуг в плэй-офф. Ждём начала сезона.