Капризов о фильмах: «Особо не смотрю, любимые – «Форсаж» и «Гладиатор». «Форсаж» пересмотрел раз 15 – особенно второй»

Теги Миннесота НХЛ Кирилл Капризов кино Хоккей

Кирилл Капризов назвал свои любимые фильмы.

– Лучший жанр фильма для домашнего просмотра?

– Я не смотрю особо фильмы.

– Серьезно?

– Вообще.

– А сериалы?

– С тех пор, как я в Америку переехал, я вообще почти ничего не смотрю. Бывает, пересматриваю те, которые 5 лет назад выходили, 7 лет назад. У меня любимые – «Форсаж», «Гладиатор»...

«Форсаж» я уже пересмотрел раз 15, мне кажется. Особенно второй, мой самый любимый. 

– Почему именно второй?

– Не знаю, он мне нравится больше всего, – сказал нападающий «Миннесоты». 

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5 комментариев
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Он когда переезжал просто всего 2 диска взял, вот их и смотрит))
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Лысый из семьи не оценит)
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Хм, 🤔Гладиатор вполне..Форсаж, ну так себе😬🤭
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Да ответы просто, Ребят хорош! отстаньте от меня.... Какие нахрен фильмы, сериалы...
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Тяжелый случай
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