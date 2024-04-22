Капризов о фильмах: «Особо не смотрю, любимые – «Форсаж» и «Гладиатор». «Форсаж» пересмотрел раз 15 – особенно второй»

Кирилл Капризов назвал свои любимые фильмы.

– Лучший жанр фильма для домашнего просмотра?

– Я не смотрю особо фильмы.

– Серьезно?

– Вообще.

– А сериалы?

– С тех пор, как я в Америку переехал, я вообще почти ничего не смотрю. Бывает, пересматриваю те, которые 5 лет назад выходили, 7 лет назад. У меня любимые – «Форсаж», «Гладиатор»...

«Форсаж» я уже пересмотрел раз 15, мне кажется. Особенно второй, мой самый любимый.

– Почему именно второй?

– Не знаю, он мне нравится больше всего, – сказал нападающий «Миннесоты».