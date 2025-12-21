«Сибирь» выиграла 3 из 4 последних матчей – сегодня 4:2 с «Амуром»
«Сибирь» выиграла 3 из 4 последних матчей в КХЛ.
«Сибирь» победила «Амур» (4:2) в матче Фонбет Чемпионата КХЛ.
Эта победа стала для команды тренера Ярослава Люзенкова 3-й в 4 последних играх.
На данный момент «Сибирь» идет 11-й на Востоке с 30 очками после 37 матчей.
«Амур» занимает 7-е место в таблице Востока с 34 баллами в 37 играх.
