«Сибирь» выиграла 3 из 4 последних матчей – сегодня 4:2 с «Амуром»

«Сибирь» выиграла 3 из 4 последних матчей в КХЛ.

«Сибирь » победила «Амур » (4:2) в матче Фонбет Чемпионата КХЛ.

Эта победа стала для команды тренера Ярослава Люзенкова 3-й в 4 последних играх.

На данный момент «Сибирь» идет 11-й на Востоке с 30 очками после 37 матчей.

«Амур» занимает 7-е место в таблице Востока с 34 баллами в 37 играх.