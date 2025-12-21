  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Плющев об НХЛ: «Смотрю матчи время от времени. Меня больше интересует отечественный хоккей, а не заокеанский»
0

Плющев об НХЛ: «Смотрю матчи время от времени. Меня больше интересует отечественный хоккей, а не заокеанский»

Владимир Плющев рассказал, следит ли за НХЛ.

Бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев рассказал, следит ли за НХЛ.

«Слежу ли я за НХЛ? Отчасти. Но сказать, что смотрю матчи за океаном регулярно, я не могу.

Время от времени смотрю, меня больше интересует отечественный хоккей, а не заокеанский», – cказал Плющев.

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: Vprognoze.ru
logoВладимир Плющев
logoНХЛ
logoКХЛ
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Плющев о Кубке Первого канала: «Для специалистов большого восхищения не было. Казахстану надо сделать выводы – сколько можно заниматься чепухой»
16 декабря, 17:15
Плющев о российском хоккее: «Столько лет нам рассказывали, что у нас все здорово, но боюсь, что могут быть проблемы после возвращения. Не хотелось бы, чтобы о нас ноги вытирали»
15 декабря, 12:56
Плющев о словах игроков «России 25» про театр: «Наш балет сохранил лучшие традиции, остается лидером в мире. А хоккеисты не готовы, почти потеряна тренерская школа»
15 декабря, 07:55
Главные новости
Третьяк открыл площадку в Питкяранте: «Хоккей в России – национальная гордость! Президент поставил задачу, чтобы в 2030-м 70% населения занималось физкультурой и спортом»
13 минут назад
Агент Пилипенко: «СКА и «Северсталь» Кирилла не обсуждали, но все может поменяться. Он не играет, если так будет продолжаться, надеемся, что найдем компромисс и будет обмен»
27 минут назад
КХЛ. «Сибирь» принимает «Амур», «Барыс» сыграет с «Сочи», ЦСКА против «Динамо» Москва
29 минут назадLive
Хатсон набрал 100 очков в НХЛ быстрее всех защитников в истории «Монреаля». У него 11+89 в 119 играх
40 минут назад
НХЛ. «Вашингтон» сыграет с «Детройтом», «Миннесота» – с «Колорадо», «Рейнджерс» против «Нэшвилла», «Питтсбург» примет «Монреаль»
сегодня, 10:00
Каменский о Кузнецове: «Он еще наберет форму и в плей-офф придаст команде силы и реализации. В нем много мастерства и опыта. Его подписание только плюс для «Металлурга»
сегодня, 10:57
Ротенберг о мастер-классе для России U16: «Ребята с максимальной концентрацией выполняли упражнения. Такие встречи дают игрокам правильные ориентиры. Продолжаем работать 🏒🇷🇺»
сегодня, 10:37
Драйзайтль набрал 50+ очков в 11-м сезоне подряд, повторив рекорд «Эдмонтона»
сегодня, 10:15
«Ванкувер» выиграл 4 матча из 4 после обмена Куинна Хьюза. Полученный в сделке Эхгрен набрал 1+1 и забил победный буллит в игре с «Бостоном»
сегодня, 09:37
«Миннесота» во 2-й раз в сезоне выиграла 7 матчей подряд. Команда Хайнса идет 3-й на Западе
сегодня, 08:39
Ко всем новостям
Последние новости
Роднина о лучшем спортсмене 2025-го: «Овечкин, никто и рядом не стоит. Александр достиг невообразимых результатов, побил рекорд»
сегодня, 10:48
«Барыс» расторг контракт с Уозерспуном по соглашению сторон. Защитник не играл с 31 октября из-за травмы
сегодня, 10:24
Полупанов о Подъяпольском и Моторыгине: «Динамовские вратари всегда представляли собой силу. Оба играют надежно, надеюсь, продолжат так действовать. Это залог успеха»
сегодня, 09:59
Иван Воробьев о 2:1 со СКА: «Мы все понимали, разбирали. Штаб «Спартака» нам разложил по полочкам, положил пищу в рот, осталось только проглотить. Так что сюрпризов не было особо»
сегодня, 09:48
Пыленков о стиле: «За трендами не слежу. Хожу в одном и том же, в чем комфортно. Стараюсь экономить, запредельные суммы на одежду не трачу»
сегодня, 09:16
Савиков о том, что Ларионов пропустил 2 матча СКА из-за болезни: «Ощущалось, что играли без него. Он заходил к нам, но меньше контактировал, чтобы не заразить»
сегодня, 08:50
Карпухин о 2:1 с «Салаватом»: «Играли терпеливо, делали свою работу. Провалы были, но если ошибались – Биляшик выручал»
сегодня, 08:27
Мальцев о 2:1 со СКА: «Игроки обеих команд были заведены, на эмоциях, хотели выиграть единоборства, поэтому много потасовок»
сегодня, 08:13
Селебрини набрал 90 очков за календарный 2025 год. Он 6-й игрок в истории НХЛ с таким достижением в возрасте до 20 лет, лидер – Гретцки (140 в 1980-м)
сегодня, 07:40
Чернышов сделал 3-й ассист в 3 матчах за «Сан-Хосе». У него 5 бросков и «+1» за 16:10 против «Сиэтла»
сегодня, 07:28