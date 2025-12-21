Плющев об НХЛ: «Смотрю матчи время от времени. Меня больше интересует отечественный хоккей, а не заокеанский»
Владимир Плющев рассказал, следит ли за НХЛ.
Бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев рассказал, следит ли за НХЛ.
«Слежу ли я за НХЛ? Отчасти. Но сказать, что смотрю матчи за океаном регулярно, я не могу.
Время от времени смотрю, меня больше интересует отечественный хоккей, а не заокеанский», – cказал Плющев.
