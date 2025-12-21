Агент Джиошвили об обмене из «Динамо»: «Максим был немножко шокирован. Он столько лет был в клубе, считает себя воспитанником. Хотя подсознательно мог быть готов, разговоры были»
Агент Александр Черных, представляющий интересы нападающего Максима Джиошвили, рассказал о реакции хоккеиста на обмен из «Динамо» в «Трактор».
– Периодически были разговоры с «Динамо»: то меняют они Максима, то нет. Со стороны разных клубов из Восточной конференции был интерес, периодически что-то обсуждалось, но потом ставили на стоп, потом опять обсуждали и снова ставили на паузу.
Когда периодически это все продолжается, понимаешь, что рано или поздно обмен может произойти.
Две недели назад мы встречались с «Динамо», разговаривали про обмены наших игроков. Помимо Максима был еще один игрок, которого хотели менять, а сейчас уже не хотят. Тогда и про Джиошвили говорили, что обменивать не собираются, но видите, как все меняется. Ко всему надо быть готовым.
– Как Максим отреагировал на обмен?
– Был немножко шокирован, ведь это клуб, в котором он столько лет был, считает себя его воспитанником. Хотя, повторюсь, подсознательно мог быть готов к этому, потому что уже были разговоры. Это жизнь хоккеиста, – сказал Черных.