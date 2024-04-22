Капризов на вопрос «Кросби или Овечкин?»: «Выберу Саню, потому что соотечественник. Но мне очень нравится, как играет Сидни. Это один из моих любимых игроков»

Теги Питтсбург Вашингтон Миннесота Сидни Кросби Александр Овечкин НХЛ Кирилл Капризов Хоккей

Кирилл Капризов назвал Сидни Кросби одним из своих любимых игроков.

– Кросби или Овечкин? Сложный вопрос.

– Ну да. Это вы специально задали, потому что я говорил в интервью, что Кросби мне нравится очень сильно?

Не, я выберу Саню. Потому что соотечественник и я его знаю лично. Довольно-таки хорошо.

Но Кросби мне очень сильно нравится, как он играет. Это, наверное, один из моих самых любимых игроков, за которыми я следил и наблюдал долгое время, – сказал нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов.

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5 комментариев
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Вот скорее всего и на Харт по такому же принципу будут выбирать хоккейные журналисты ...
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Выберу Саню, потому что путинист
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Ответ Evincive
Некорректный вопрос. Функционал центра и края разный.
Да хоть защитник. Блондинки и брюнетки тоже разные. Но, кому-то нравятся те, или другие.
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