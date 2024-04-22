Капризов об идеальном дне: «Просыпаешься, тренируешься. Потом банька, бассейн. Приехал домой, поспал, покушал, поиграл в компьютер и лег спать»

Теги Миннесота НХЛ Кирилл Капризов Хоккей

Кирилл Капризов рассказал, как выглядит его идеальный день.

– Опиши свой идеальный день.

– Просыпаешься, едешь на тренировку, тренируешься, потом сходил в баньку, в холодную воду, в бассейн.

Приехал домой, поспал, проснулся, покушал, куда-то на ужин сходил.

Потом домой пришел, посидел, поиграл в компьютер и лег спать. Почти одно и то же, когда игры через день, – сказал нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов.

 

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12 комментариев
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Баня, водка, гармонь и фортнайт
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Сами матчи в идеальный день не входят?
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Отличный день! Тут тебе и фитнес, и банька, и поспать днем, и ресторан вечером, и хобби перед сном.
Поспать и ресторан вероятно с женой-подругой.
И все это через день.
А тут блин вкалываешь всю неделю, как папа Карло, мечтая о вечере пятницы и субботе, за которые надо все успеть))
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" Твоя жизнь скудна иегимон" не я сказал, так навеяло, я бы так не смог, вот сосредоточен человек.
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3 раза в день спать. Это ли не кайф..
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Нет девушек в этом идеальном дне)
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Ответ Свидетели Овцовы
Баня, водка, гармонь и фортнайт
каприз дотер
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Напомнило это:
https://youtu.be/AZKrgz14psM?si=CVDDesgLtdUFxw95
и еще это:
https://youtu.be/as6YPIocwJ0?si=eETOAq-9dCG7E-ly
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Скучно всё-таки живут какеисты..
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Ответ Кино Музыка
Игры зло.
По такой логике и Кино Музыка зло.
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