Капризов об идеальном дне: «Просыпаешься, тренируешься. Потом банька, бассейн. Приехал домой, поспал, покушал, поиграл в компьютер и лег спать»

Кирилл Капризов рассказал, как выглядит его идеальный день.

– Опиши свой идеальный день.

– Просыпаешься, едешь на тренировку, тренируешься, потом сходил в баньку, в холодную воду, в бассейн.

Приехал домой, поспал, проснулся, покушал, куда-то на ужин сходил.

Потом домой пришел, посидел, поиграл в компьютер и лег спать. Почти одно и то же, когда игры через день, – сказал нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов.