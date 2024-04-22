Капризов об идеальном дне: «Просыпаешься, тренируешься. Потом банька, бассейн. Приехал домой, поспал, покушал, поиграл в компьютер и лег спать»
Кирилл Капризов рассказал, как выглядит его идеальный день.
– Опиши свой идеальный день.
– Просыпаешься, едешь на тренировку, тренируешься, потом сходил в баньку, в холодную воду, в бассейн.
Приехал домой, поспал, проснулся, покушал, куда-то на ужин сходил.
Потом домой пришел, посидел, поиграл в компьютер и лег спать. Почти одно и то же, когда игры через день, – сказал нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов.
Поспать и ресторан вероятно с женой-подругой.
И все это через день.
А тут блин вкалываешь всю неделю, как папа Карло, мечтая о вечере пятницы и субботе, за которые надо все успеть))
https://youtu.be/AZKrgz14psM?si=CVDDesgLtdUFxw95
и еще это:
https://youtu.be/as6YPIocwJ0?si=eETOAq-9dCG7E-ly