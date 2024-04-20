Каменский о плей-офф НХЛ: «Наши ребята на самых ведущих рядах – российский хоккей развивается в правильном направлении»

Теги Питтсбург Рейнджерс Тампа-Бэй Каролина Вашингтон Флорида Кубок Стэнли Миннесота Евгений Малкин Александр Овечкин НХЛ Валерий Каменский Дмитрий Орлов Евгений Кузнецов Артемий Панарин Никита Кучеров Кирилл Капризов Хоккей

Валерий Каменский поделился мнением о начале плей-офф НХЛ.

Сегодня в розыгрыше Кубка Стэнли состоятся первые матчи. «Каролина» сыграет с «Айлендерс», «Бостон» встретится с «Торонто».

«Кучеров индивидуально сильный хоккеист, с хорошим игровым мышлением, с хорошей практикой. Он показывает хорошие результаты. Его можно только поздравить с такими результатами. На данный момент он один из лучших игроков лиги.

Я всегда говорю, что наши ребята в НХЛ на самых ведущих рядах, и это не может не радовать нас. Мы видим, что наш хоккей развивается в правильном направлении. В каждой команде, где играют россияне, на них рассчитывают: Капризов, Панарин, Кучеров, Кузнецов, Орлов, Овечкин, Малкин.

Вратари здорово играют. Ребята – молодцы, задают тон в лиге. Все талантливые, у каждого свое время.

Овечкин как был великим игроком на протяжении долгих лет, так он им и остался. Он принес «Вашингтону» большую пользу, довел их до плей-офф и сам показал высокий результат, забив 31 гол в регулярке, в его возрасте – это большое достижение.

Все, кто дошел до плей-офф, имеют большой шанс выиграть Кубок Стэнли. Здесь играет командный фактор, кто больше сил сохранил и кто правильно выберет тактику, поэтому будем болеть.

Все пары по-своему интересны: «Рейнджерс» – «Вашингтон», дерби штата «Флорида» – «Тампа». Когда идет игра на вылет, матчи будут очень интересны», – сказал член правления ФХР Валерий Каменский.

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4 комментария
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Хороший когда то игрок был ..... интересно у них там график выступлений есть типа кто за кем по очереди ахинеи всякие нести! О каком развитии он пытается нам рассказать, или может какая-то новая звезда у нас в НХЛ засветилась!?
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каменский -один из главных фанатов василича,так что ничего другого от него невозможно было услышать.
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НХЛ отлично развивает наших хоккеистов. а КХЛ превратили в фарм лигу врагов.
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