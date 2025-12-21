Вратарь «Барыса» Шутов пропустил 3 шайбы к 11-й минуте и был заменен на Бояркина в матче против «Сочи»
Вратарь «Барыса» Андрей Шутов был заменен в матче с «Сочи».
Голкипер не доиграл до конца матч Фонбет Чемпионата КХЛ против «Сочи» (1:3, 1-й перерыв).
Шутов пропустил 3 шайбы к 11-й минуте матча, после чего был заменен.
Место в воротах занял Никита Бояркин.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: официальный сайт КХЛ
