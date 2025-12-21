Вратарь «Барыса» Шутов пропустил 3 шайбы к 11-й минуте и был заменен на Бояркина в матче против «Сочи»

Вратарь «Барыса» Андрей Шутов был заменен в матче с «Сочи».

Голкипер не доиграл до конца матч Фонбет Чемпионата КХЛ против «Сочи » (1:3, 1-й перерыв).

Шутов пропустил 3 шайбы к 11-й минуте матча, после чего был заменен.

Место в воротах занял Никита Бояркин .