Панарин стал лучшим российским снайпером регулярки НХЛ – 49 шайб в 82 играх. Капризов – 2-й, Кучеров – 3-й
Артемий Панарин стал лучшим российским снайпером НХЛ в сезоне-2023/24.
Нападающий «Рейнджерс» забросил 49 шайб в 82 играх регулярного чемпионата. Панарин занял первое место по голам в нынешнем сезоне среди россиян.
Вторый стал форвард «Миннесоты» Кирилл Капризов, забивший 46 голов в 75 матчах.
Замкнул тройку форвард «Тампы» Никита Кучеров с 44 шайбами в 81 игре.
Мэттьюс стал лучшим снайпером регулярки НХЛ – 69 шайб в 81 матче. Он выиграл «Ришар Трофи» в 3-й раз в карьере
Rk Name G A P
1 Nikita Kucherov 44 100 144
2 Artemi Panarin 49 71 120
3 Kirill Kaprizov 46 50 96
4 Evgeni Malkin 27 40 67
5 Alexander Ovechkin 31 34 65
6 Pavel Buchnevich 27 36 63
7 Vladimir Tarasenko 23 32 55
8 Valeri Nichushkin 28 25 53
9 Andrei Svechnikov 19 33 52
10 Andrei Kuzmenko 22 24 46
11 Ivan Barbashev 19 26 45
12 Kirill Marchenko 23 19 42
13 Vladi Namestnikov 11 26 37
Наши снайперы сезона 23-24
Rk Name G
1 Artemi Panarin 49
2 Kirill Kaprizov 46
3 Nikita Kucherov 44
4 Alexander Ovechkin 31
5 Valeri Nichushkin 28
6 Pavel Buchnevich 27
7 Evgeni Malkin 27
8 Vladimir Tarasenko 23
9 Kirill Marchenko 23
10 Andrei Kuzmenko 22
11 Andrei Svechnikov 19
12 Ivan Barbashev 19
13 Dmitry Voronkov 18
По сути, на сегодняшний день у нас всего 3 звезды среди полевых, и среди них ни одного центра! Эти трое, вероятно, входят в топ-10 лиги, но за ними никого.
Малкин и Овечкин уже все, доигрывают. Тарасенко сильно сдал, а остальные хорошие крепкие игроки, но это не топ. Свеча до звезды так и не дорос, хотя надежду не теряем.
А между тем тому же Панарину уже 32!
Кто придет на смену этим троим?
Защитников топ уровня у нас так и не появилось. Сергачев при голосовании на Норрис трофи даже в десятку не попадет, Орлов еще дальше.
В итоге у нас 3 топовых края и лучшая в мире бригада вратарей…
Выглядит не особо оптимистично.
Если КС возьмет, то вообще будет очень урожайный год!
Ну ничего, он игрок не на физики заточенный, поэтому с годами может играть не теряя уровень….!