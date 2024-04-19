Панарин стал лучшим российским снайпером регулярки НХЛ – 49 шайб в 82 играх. Капризов – 2-й, Кучеров – 3-й

Теги рейтинги Рейнджерс Тампа-Бэй Миннесота НХЛ Артемий Панарин Никита Кучеров Кирилл Капризов Хоккей

Артемий Панарин стал лучшим российским снайпером НХЛ в сезоне-2023/24.

Нападающий «Рейнджерс» забросил 49 шайб в 82 играх регулярного чемпионата. Панарин занял первое место по голам в нынешнем сезоне среди россиян.

Вторый стал форвард «Миннесоты» Кирилл Капризов, забивший 46 голов в 75 матчах.

Замкнул тройку форвард «Тампы» Никита Кучеров с 44 шайбами в 81 игре.

Мэттьюс стал лучшим снайпером регулярки НХЛ – 69 шайб в 81 матче. Он выиграл «Ришар Трофи» в 3-й раз в карьере

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22 комментария
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Наши бомбардиры сезона 23-24
Rk Name G A P
1 Nikita Kucherov 44 100 144
2 Artemi Panarin 49 71 120
3 Kirill Kaprizov 46 50 96
4 Evgeni Malkin 27 40 67
5 Alexander Ovechkin 31 34 65
6 Pavel Buchnevich 27 36 63
7 Vladimir Tarasenko 23 32 55
8 Valeri Nichushkin 28 25 53
9 Andrei Svechnikov 19 33 52
10 Andrei Kuzmenko 22 24 46
11 Ivan Barbashev 19 26 45
12 Kirill Marchenko 23 19 42
13 Vladi Namestnikov 11 26 37

Наши снайперы сезона 23-24
Rk Name G
1 Artemi Panarin 49
2 Kirill Kaprizov 46
3 Nikita Kucherov 44
4 Alexander Ovechkin 31
5 Valeri Nichushkin 28
6 Pavel Buchnevich 27
7 Evgeni Malkin 27
8 Vladimir Tarasenko 23
9 Kirill Marchenko 23
10 Andrei Kuzmenko 22
11 Andrei Svechnikov 19
12 Ivan Barbashev 19
13 Dmitry Voronkov 18
+23
-3
+20
Ответ Кагов
Наши бомбардиры сезона 23-24 Rk Name G A P 1 Nikita Kucherov 44 100 144 2 Artemi Panarin 49 71 120 3 Kirill Kaprizov 46 50 96 4 Evgeni Malkin 27 40 67 5 Alexander Ovechkin 31 34 65 6 Pavel Buchnevich 27 36 63 7 Vladimir Tarasenko 23 32 55 8 Valeri Nichushkin 28 25 53 9 Andrei Svechnikov 19 33 52 10 Andrei Kuzmenko 22 24 46 11 Ivan Barbashev 19 26 45 12 Kirill Marchenko 23 19 42 13 Vladi Namestnikov 11 26 37 Наши снайперы сезона 23-24 Rk Name G 1 Artemi Panarin 49 2 Kirill Kaprizov 46 3 Nikita Kucherov 44 4 Alexander Ovechkin 31 5 Valeri Nichushkin 28 6 Pavel Buchnevich 27 7 Evgeni Malkin 27 8 Vladimir Tarasenko 23 9 Kirill Marchenko 23 10 Andrei Kuzmenko 22 11 Andrei Svechnikov 19 12 Ivan Barbashev 19 13 Dmitry Voronkov 18
тот момент, когда Кучеров набрал очков больше за сезон, чем 2 лучших наших бомбардира в истории НХЛ вместе взятые. Но, в целом, Овечкин и Малкин, хоть и сдают, "мешки" и проч. - всё равно в топ-5 россиян по сезону по очкам.
+20
-2
+18
Лучший сезон Темы, больше очков среди наших набирал только Могильный и Куч-могуч.
+10
-1
+9
Да не дотянул Артемий да полтинника.Думается в следующем сезоне покорится.Удачи в плей-офф!!!
+7
-1
+6
Валера , от прокачки печени до прокачки Маккинона )
+5
0
+5
Ничушкин все успевал в этой регулярке
+4
0
+4
Ответ Кагов
Наши бомбардиры сезона 23-24 Rk Name G A P 1 Nikita Kucherov 44 100 144 2 Artemi Panarin 49 71 120 3 Kirill Kaprizov 46 50 96 4 Evgeni Malkin 27 40 67 5 Alexander Ovechkin 31 34 65 6 Pavel Buchnevich 27 36 63 7 Vladimir Tarasenko 23 32 55 8 Valeri Nichushkin 28 25 53 9 Andrei Svechnikov 19 33 52 10 Andrei Kuzmenko 22 24 46 11 Ivan Barbashev 19 26 45 12 Kirill Marchenko 23 19 42 13 Vladi Namestnikov 11 26 37 Наши снайперы сезона 23-24 Rk Name G 1 Artemi Panarin 49 2 Kirill Kaprizov 46 3 Nikita Kucherov 44 4 Alexander Ovechkin 31 5 Valeri Nichushkin 28 6 Pavel Buchnevich 27 7 Evgeni Malkin 27 8 Vladimir Tarasenko 23 9 Kirill Marchenko 23 10 Andrei Kuzmenko 22 11 Andrei Svechnikov 19 12 Ivan Barbashev 19 13 Dmitry Voronkov 18
Вот это пропасть между 3 и 4 местом
+7
-3
+4
Что ни говорите, а хороший год был у российских хоккеистов в НХЛ - и у Кучерова, и у Панарина, и у Ови свои рекорды, Свечников опять положил лакросс, Малыч на финише дал бой, Капризов подтверждает класс, Кузьменко пришёлся ко двору в новой команде, Ничушкин оклемался, из молодёжи есть за кем посмотреть. Чибрикова с первым голом в первом же матче для него и последнем матче регулярки для команды) Хороший сезон - может, не для вратарей, но всё равно грех жаловаться)
+3
0
+3
Возможно упустил свой последний шанс на 50 шайб. Слабо верится что снова голы у него будут частенько залетать, учитывая что до этого ни разу сорокет не забивал.
+5
-3
+2
Ответ Кагов
Наши бомбардиры сезона 23-24 Rk Name G A P 1 Nikita Kucherov 44 100 144 2 Artemi Panarin 49 71 120 3 Kirill Kaprizov 46 50 96 4 Evgeni Malkin 27 40 67 5 Alexander Ovechkin 31 34 65 6 Pavel Buchnevich 27 36 63 7 Vladimir Tarasenko 23 32 55 8 Valeri Nichushkin 28 25 53 9 Andrei Svechnikov 19 33 52 10 Andrei Kuzmenko 22 24 46 11 Ivan Barbashev 19 26 45 12 Kirill Marchenko 23 19 42 13 Vladi Namestnikov 11 26 37 Наши снайперы сезона 23-24 Rk Name G 1 Artemi Panarin 49 2 Kirill Kaprizov 46 3 Nikita Kucherov 44 4 Alexander Ovechkin 31 5 Valeri Nichushkin 28 6 Pavel Buchnevich 27 7 Evgeni Malkin 27 8 Vladimir Tarasenko 23 9 Kirill Marchenko 23 10 Andrei Kuzmenko 22 11 Andrei Svechnikov 19 12 Ivan Barbashev 19 13 Dmitry Voronkov 18
Спасибо за статистику! Считаю, она очень показательна и печальна для нашего болельщика.
По сути, на сегодняшний день у нас всего 3 звезды среди полевых, и среди них ни одного центра! Эти трое, вероятно, входят в топ-10 лиги, но за ними никого.
Малкин и Овечкин уже все, доигрывают. Тарасенко сильно сдал, а остальные хорошие крепкие игроки, но это не топ. Свеча до звезды так и не дорос, хотя надежду не теряем.
А между тем тому же Панарину уже 32!
Кто придет на смену этим троим?
Защитников топ уровня у нас так и не появилось. Сергачев при голосовании на Норрис трофи даже в десятку не попадет, Орлов еще дальше.
В итоге у нас 3 топовых края и лучшая в мире бригада вратарей…
Выглядит не особо оптимистично.
+2
0
+2
Артемия с рекордным сезоном!
Если КС возьмет, то вообще будет очень урожайный год!
+2
-1
+1
С кучеровым все понятно мужик держит марку годами+ он со своей бандой первого звена вывел их в плов. Панарин после стрижки отыграл лучший свой сезон и команда его поддержала. Вот за капризова обидно... Тоже сезон лучший но команда весь сезон качели как и ваши.. Тока вашики запрыгнули в последний вагон , а минисоте не хватило стабильности(((.
+1
0
+1
Свечников уже год - два как должен на уровень 1 очка за игру выходить, но никак не получается, стоит немного на месте, Ворон молодец больше 30 очков за первый сезон, в 1 шайбе от Андрея, коламбусу заматереть и готовиться всех выносить в следующем сезоне
+1
0
+1
Так держать, Хлебушек! В следующем сезоне ждём 50+ от тебя и 120+ очков за сезон! Удачи и здоровья!!!✊
+4
-3
+1
Ответ Кагов
Наши бомбардиры сезона 23-24 Rk Name G A P 1 Nikita Kucherov 44 100 144 2 Artemi Panarin 49 71 120 3 Kirill Kaprizov 46 50 96 4 Evgeni Malkin 27 40 67 5 Alexander Ovechkin 31 34 65 6 Pavel Buchnevich 27 36 63 7 Vladimir Tarasenko 23 32 55 8 Valeri Nichushkin 28 25 53 9 Andrei Svechnikov 19 33 52 10 Andrei Kuzmenko 22 24 46 11 Ivan Barbashev 19 26 45 12 Kirill Marchenko 23 19 42 13 Vladi Namestnikov 11 26 37 Наши снайперы сезона 23-24 Rk Name G 1 Artemi Panarin 49 2 Kirill Kaprizov 46 3 Nikita Kucherov 44 4 Alexander Ovechkin 31 5 Valeri Nichushkin 28 6 Pavel Buchnevich 27 7 Evgeni Malkin 27 8 Vladimir Tarasenko 23 9 Kirill Marchenko 23 10 Andrei Kuzmenko 22 11 Andrei Svechnikov 19 12 Ivan Barbashev 19 13 Dmitry Voronkov 18
Ови и Малкин конечно финомены, и очень расстраивает Свечников.
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Ответ Maasd4m
Спасибо за статистику! Считаю, она очень показательна и печальна для нашего болельщика. По сути, на сегодняшний день у нас всего 3 звезды среди полевых, и среди них ни одного центра! Эти трое, вероятно, входят в топ-10 лиги, но за ними никого. Малкин и Овечкин уже все, доигрывают. Тарасенко сильно сдал, а остальные хорошие крепкие игроки, но это не топ. Свеча до звезды так и не дорос, хотя надежду не теряем. А между тем тому же Панарину уже 32! Кто придет на смену этим троим? Защитников топ уровня у нас так и не появилось. Сергачев при голосовании на Норрис трофи даже в десятку не попадет, Орлов еще дальше. В итоге у нас 3 топовых края и лучшая в мире бригада вратарей… Выглядит не особо оптимистично.
Из центров есть Ничушкин. Всё же, 53 очка у него за 54 матча, не за 82. Но есть проблемы эмоционального характера, так скажем. А раньше как было? Сколько топовых игроков одновременно?
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Ответ Jesus Garsia
Через 10 лет топ-россиян в НХЛ не останется.
Если без политических причин, то, по идее Капризов должен ещё остаться доигрывать) Ну и кто знает, может быть кто-то из молодых себя проявит. За 10-то лет. 10 лет назад и Кучеров ещё не особо себя проявил, Капризов ещё в молодёжке где-то был, Панарин между Витязем и СКА. Посмотрим!
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Ответ Ответ года
тот момент, когда Кучеров набрал очков больше за сезон, чем 2 лучших наших бомбардира в истории НХЛ вместе взятые. Но, в целом, Овечкин и Малкин, хоть и сдают, "мешки" и проч. - всё равно в топ-5 россиян по сезону по очкам.
Через 10 лет топ-россиян в НХЛ не останется.
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0
Лысый дал конечно, сам наверное не ожидал))
Ну ничего, он игрок не на физики заточенный, поэтому с годами может играть не теряя уровень….!
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Первые трое играют в космосе. Жаль из них тройку не слелать
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Хороший пьедестал российских снайперов. Дальше пусть будет ещё лучше.
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"вторЫй стал" ... Исправьте опечатку
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