Панарин стал лучшим российским снайпером регулярки НХЛ – 49 шайб в 82 играх. Капризов – 2-й, Кучеров – 3-й

Артемий Панарин стал лучшим российским снайпером НХЛ в сезоне-2023/24.

Нападающий « » забросил 49 шайб в 82 играх регулярного чемпионата. Панарин занял первое место по голам в нынешнем сезоне среди россиян.

Вторый стал форвард «Миннесоты» , забивший 46 голов в 75 матчах.

Замкнул тройку форвард « » с 44 шайбами в 81 игре.

Мэттьюс стал лучшим снайпером регулярки НХЛ – 69 шайб в 81 матче. Он выиграл «Ришар Трофи» в 3-й раз в карьере