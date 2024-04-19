Алексей Дементьев: «У Капризова еще достаточно времени, чтобы выиграть Кубок Стэнли. Овечкин лишь на 13-й год выиграл, Тарасенко – на 7-й. Нужно набраться терпения»

Теги Кубок Стэнли Миннесота Александр Овечкин НХЛ Алексей Дементьев Владимир Тарасенко Кирилл Капризов Хоккей

Алексей Дементьев высказался об игре Кирилла Капризова в сезоне-2023/24.

Форвард стал лучшим снайпером «Миннесоты», забросив 46 шайб в 75 играх сезона.

«Во-первых, я поздравляю Кирилла Капризова с таким достижением, он молодец! Он проявляет все свои лучшие качества. Хотя я вспоминаю, как в начале сезона у руководства были определенные претензии к нему. Несмотря на это, все закончилось на позитивной ноте.

Очень жаль, что команда не попадает в плей-офф, и можно представить, как это сложно для Кирилла. Это разочаровывающий фактор, что команда не может бороться за Кубок Стэнли. Надеемся, что в ближайшем будущем в команде появятся новые, молодые игроки, которые составят серьезную компанию для Кирилла, и они смогут бороться за высокие места.

Тут весь вопрос в окружении, Кирилл – заметный игрок, но нужно больше, чем одно звено для решения серьезных задач. У Капризова еще достаточно времени, чтобы выиграть Кубок Стэнли.

Можно вспомнить, что Александр Овечкин лишь на 13-й год выступления в НХЛ выиграл Кубок Стэнли. Форвард «Флориды Пантерс» Тарасенко выиграл на седьмой год. Поэтому Кириллу нужно набраться терпения.

К сожалению, огромное количество выдающихся игроков, даже первых номеров драфта НХЛ, никогда не выигрывали Кубок Стэнли. Об этом говорить не хочется, поэтому пока Кирилл играет, есть все шансы, чтобы он добился результата», – сказал хоккейный агент Алексей Дементьев.

Капризов забросил 46-ю шайбу в сезоне НХЛ. Он завершил регулярку с 96 очками в 75 играх

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3 комментария
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Уже сейчас начали подтягивать молодежь
Контракты Суттера и Паризе будут занимать по 7.4 каждый еще и следующий сезон.
У Капризова контракт до сезона 25-26
Кажется, что стоит доиграть этот контракт в Минессоте, посмотреть насколько грамотно напикали эту самую молодежь, кого еще к ним подпишут на освободившиеся деньги в последний год контракта Кирилла и по факту смотреть, что из себя представляет Минессота в таком состоянии.
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А есть такое НЕДАНО !!! Не будет у него кубка
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Молодежь уже подтягивается, скоро контракты Суттера и Паризе закончатся. Есть перспективы на будущее!
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