  Барак о Разине: «Человек, который ценит работоспособность. Очень рад, что играю под его руководством»
Барак о Разине: «Человек, который ценит работоспособность. Очень рад, что играю под его руководством»

Форвард «Металлурга» Дерек Барак высказался о выступлении команды в нынешнем сезоне.

После 36 матчей клуб лидирует в таблице Фонбет Чемпионата КХЛ с 57 очками.

– За счет чего вашей команде удалось так хорошо разогнаться в чемпионате?

– Последние два месяца складываются очень хорошо. У нас в команде мастеровитые нападающие, хорошие защитники и вратари. Против нас очень сложно играть, поэтому это и приносит результат.

– Кажется, что сами игроки получают удовольствие от того хоккея, который показывает команда.

– Да, это весело. Мы не самая крупная команда, но очень быстрая. Мы используем наши преимущества. Можно отметить и первые передачи наших защитников. И когда мы играем на высокой скорости, против нас очень тяжело.

– Какие у вас за это время сложились впечатления от работы с Андреем Разиным?

– Все хорошо. Он человек, который ценит работоспособность. Я стараюсь трудиться из всех своих сил, и хорошо, что это приносит результат. Я очень рад, что играю под его руководством, и могу о нем говорить только хорошее, – сказал Барак.

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «РБ Спорт»
