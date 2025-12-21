Барак о Разине: «Человек, который ценит работоспособность. Очень рад, что играю под его руководством»
Форвард «Металлурга» Дерек Барак высказался о выступлении команды в нынешнем сезоне.
После 36 матчей клуб лидирует в таблице Фонбет Чемпионата КХЛ с 57 очками.
– За счет чего вашей команде удалось так хорошо разогнаться в чемпионате?
– Последние два месяца складываются очень хорошо. У нас в команде мастеровитые нападающие, хорошие защитники и вратари. Против нас очень сложно играть, поэтому это и приносит результат.
– Кажется, что сами игроки получают удовольствие от того хоккея, который показывает команда.
– Да, это весело. Мы не самая крупная команда, но очень быстрая. Мы используем наши преимущества. Можно отметить и первые передачи наших защитников. И когда мы играем на высокой скорости, против нас очень тяжело.
– Какие у вас за это время сложились впечатления от работы с Андреем Разиным?
– Все хорошо. Он человек, который ценит работоспособность. Я стараюсь трудиться из всех своих сил, и хорошо, что это приносит результат. Я очень рад, что играю под его руководством, и могу о нем говорить только хорошее, – сказал Барак.