«Шанхай» подписал просмотровый контракт с Рассказовым

«Шанхай Дрэгонс » заключил просмотровый контракт с нападающим Кириллом Рассказовым .

В нынешнем сезоне форвард провел 23 матча за «Сибирь» и набрал 4 (2+2) очка. Ранее клуб расторг контракт с игроком.

За «Дрэгонс» Рассказов будет выступать под номером 92.