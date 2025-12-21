«Шанхай» подписал просмотровый контракт с Рассказовым
«Шанхай» заключил просмотровый контракт с Кириллом Рассказовым.
«Шанхай Дрэгонс» заключил просмотровый контракт с нападающим Кириллом Рассказовым.
В нынешнем сезоне форвард провел 23 матча за «Сибирь» и набрал 4 (2+2) очка. Ранее клуб расторг контракт с игроком.
За «Дрэгонс» Рассказов будет выступать под номером 92.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: официальный сайт «Шанхая»
