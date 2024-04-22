Бабаев о Рашиде Хабибулине: «Конъюнктурщик. Ни один клуб не возьмет такого грязного человека. Не знаю, какими шампунями ему придется мыться, чтобы смыть все то, что он сделал в хоккее»

Теги Авангард Шуми Бабаев Рашид Хабибулин КХЛ Герман Чистяков Матч ТВ Хоккей

Шуми Бабаев отреагировал на слова экс-генменеджера «Авангарда» Рашида Хабибулина.

Ранее Хабибулин заявил, что Бабаев имеет большое влияние на «Авангард»: «Он многих ребят ведет с детства. Они просто зомбированы: Шуми от их имени принимает решение. В «Авангарде» он вхож во все двери».

Он также назвал агента Жириновским от хоккея: «Он в половине слов может приврать, сочинить на ходу. При этом будет тебе смотреть в глаза, не моргая».

«Он случайно не про себя рассказывает от моего имени? Меня не зовут Рашид Хабибулин, и все знают, что мое слово, даже если оно не написано на бумаге, это закон. Я никогда не менял своего слова.

Все эти басни, которые он вещает, пусть рассказывает кому‑то из своих родственников. Рашид опять нашел не того человека, с кем нужно воевать. Ему бы найти человека поспокойнее. Понятно, что он хочет на мне словить хайп, потому что его не видно и не слышно, он сидит в деревне, выгуливает собаку.

Я в Омске был лишь в кабинете Германа Чистякова – и то по приглашению один раз. Больше ни в одном кабинете «Авангарда» не был. Я не знаю, где кабинет председателя совета директоров клуба Аверина, главного тренера команды или еще кого. Более того, я не был за кулисами раздевалки, которую ни разу не видел внутри. Очень странно это все слышать.

Может быть, Хабибулин перепутал арену в Омске с «Арктикой», где мы проводим сборы. Там да, я могу зайти в любое помещение и сидеть в кабинетах руководителей, общаться с ним.

У человека началась деменция, он не помнит уже, что происходит в хоккее. Пусть он придет, сядет рядом со мной и попробует мне в глаза сказать то, что он лепит. Он закончит очень плохо этот разговор, и Хабибулин прекрасно это понимает.

С его методами работы нет клуба, с которым он всплывет наружу. Ни один клуб не возьмет такого грязного человека, ему отмываться придется очень долго. Я даже не знаю, какими шампунями Хабибулину придется мыться, чтобы смыть с себя все то, что он сделал в хоккее.

Я знаю Рашида с 2001 года, и ничего в нем не поменялось, конъюнктурщик страшнейший. Ни один из руководителей клубов не скажет, что я что‑то пообещал и не сделал», – сказал хоккейный агент Шуми Бабаев.

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8 комментариев
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Тебя тоже, мой не мой, бесполезно. Пропах мандаринами. Нечего тебе в хоккее делать, шарлатан. Кроме денег тебя ничего не интересует.
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Бабаев: Ему придётся мыться такими-сякими шампунями, чтобы отмыть ту руку которой он здоровался со мной.
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Бабаева самого ацетоном не отмыть
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Поссорились два иностранных конъюнктурщика, кто больше яда плюнет :)

https://youtube.com/shorts/JtSsUPPxmSc?si=GTygGM_510Ttb7ap
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Похоже им есть о чём поговорить.
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неделю ещё читать теперь
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Да ну их Бабай себе бобло рубит на игроков наплевать, а где играть после его рекомендаций его клиенты будут ему по фигу
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Любила жаба гадюку. Если Шуми столь честный и порядочный, что же он так вертится и пытается рассказать о том, будто весь такой хороший?
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