Рашид Хабибулин об уходе Толчинского в СКА: «Он согласился на условия «Авангарда». Но на следующий день передумал: не понравился срок»

Теги Авангард СКА Антон Курьянов Рашид Хабибулин КХЛ Сергей Толчинский Владимир Ткачев 1995 Матч ТВ Александр Крылов Хоккей

Рашид Хабибулин высказался об уходе Сергея Толчинского из «Авангарда» в СКА.

Толчинский выступал за омский клуб с 2020 по 2023 год, после чего перешел в СКА.

– С ним общался лично Крылов. Александр Владимирович сильно хотел, чтобы он подписал контракт сам, без агента. Было общение, была договоренность. И мы все вместе встретились в офисе. Сначала – Курьянов, Крылов и Толчинский, потом мы с Курьяновым и Толчинским. И мы обо всем договорились!

Сергей согласился на наши условия, пожали друг другу руки. Но на следующий день мне позвонил Антон и сказал, что Толчинский передумал: ему не понравился срок (у нас было три года), он получил предложение на пять лет, поэтому уходит.

– Неожиданно.

– Сергей – взрослый парень, сложившийся игрок. Поэтому что здесь говорить… ну, передумал человек и передумал, вопросов нет.

Но надо прекрасно понимать, что если бы мы подписали Толчинского, то в «Авангарде» не было бы Ткачева. Потому что была безвыходная ситуация с потолком. Или один, или другой, других вариантов не было, – сказал бывший генеральный менеджер «Авангарда» Рашид Хабибулин.

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12 комментариев
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Просто СКА предложил больше.
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Жизнь одна.Надо зарабатывать пока есть возможность.Да может обосноваться в Питере или пригороде.Конечно в Авангарде бы ему было лучше.Но каждый выбирает то что ему кажется лучше.Жизнь всё равно покажет кто прав.
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Ответ Женя Щеулов
прям в сроке дело
да нет он просто хотел с ротаном обо сратся
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5 и толку.....если СКА что то не устроит они с лёгкостью отправят в отказ либо просто расторгнут контракт, им не привыкать. В СКА хоккеисты менее защищены чем в других клубах.
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А лучше бы подписали обоих и не подписывали Валю😏 тогда меньше проблем было бы😎
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Без агента! Сэкономить хотели
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В СКА идут только из-за денег. Ни традиций, ни тренера. Во времена СССР туда скидывали ненужных игроков. Но сейчас все преклоняются перед РР. Зачем? Тоже понятно. Деньги.
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У человека есть агент, который ведет за него переговоры и выторговывает условия, которые сам человек выторговать не может, потому что не умеет вести переговоры.
За это агент получает комиссию.
А тут игроку предлагают кинуть агента и договорится без него. По такой схеме можно и на развод попасть.
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Ответ Алексей Тор
Просто СКА предложил больше.
И что в этом плохого? Любой клуб ищет перспективных игроков для усиления собственной команды, это во-первых, ну и во-вторых, о самом хоккеисте нужно подумать - их так сказать "годность" быстро проходит, поэтому Толчинский правильно сделал, что выбрал более выгодное предложение СКА.
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Ответ Al561
У человека есть агент, который ведет за него переговоры и выторговывает условия, которые сам человек выторговать не может, потому что не умеет вести переговоры. За это агент получает комиссию. А тут игроку предлагают кинуть агента и договорится без него. По такой схеме можно и на развод попасть.
С таким агентом, как Бабай, быстрее хоккеист на развод попадёт.
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