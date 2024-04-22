Рашид Хабибулин об уходе Толчинского в СКА: «Он согласился на условия «Авангарда». Но на следующий день передумал: не понравился срок»
Рашид Хабибулин высказался об уходе Сергея Толчинского из «Авангарда» в СКА.
Толчинский выступал за омский клуб с 2020 по 2023 год, после чего перешел в СКА.
– С ним общался лично Крылов. Александр Владимирович сильно хотел, чтобы он подписал контракт сам, без агента. Было общение, была договоренность. И мы все вместе встретились в офисе. Сначала – Курьянов, Крылов и Толчинский, потом мы с Курьяновым и Толчинским. И мы обо всем договорились!
Сергей согласился на наши условия, пожали друг другу руки. Но на следующий день мне позвонил Антон и сказал, что Толчинский передумал: ему не понравился срок (у нас было три года), он получил предложение на пять лет, поэтому уходит.
– Неожиданно.
– Сергей – взрослый парень, сложившийся игрок. Поэтому что здесь говорить… ну, передумал человек и передумал, вопросов нет.
Но надо прекрасно понимать, что если бы мы подписали Толчинского, то в «Авангарде» не было бы Ткачева. Потому что была безвыходная ситуация с потолком. Или один, или другой, других вариантов не было, – сказал бывший генеральный менеджер «Авангарда» Рашид Хабибулин.
За это агент получает комиссию.
А тут игроку предлагают кинуть агента и договорится без него. По такой схеме можно и на развод попасть.