Рашид Хабибулин об уходе Толчинского в СКА: «Он согласился на условия «Авангарда». Но на следующий день передумал: не понравился срок»

Рашид Хабибулин высказался об уходе Сергея Толчинского из «Авангарда» в СКА.

Толчинский выступал за омский клуб с 2020 по 2023 год, после чего перешел в .

– С ним общался лично Крылов. Александр Владимирович сильно хотел, чтобы он подписал контракт сам, без агента. Было общение, была договоренность. И мы все вместе встретились в офисе. Сначала – , и Толчинский, потом мы с Курьяновым и Толчинским. И мы обо всем договорились!

согласился на наши условия, пожали друг другу руки. Но на следующий день мне позвонил Антон и сказал, что Толчинский передумал: ему не понравился срок (у нас было три года), он получил предложение на пять лет, поэтому уходит.

– Неожиданно.

– Сергей – взрослый парень, сложившийся игрок. Поэтому что здесь говорить… ну, передумал человек и передумал, вопросов нет.

Но надо прекрасно понимать, что если бы мы подписали Толчинского, то в «Авангарде» не было бы Ткачева. Потому что была безвыходная ситуация с потолком. Или один, или другой, других вариантов не было, – сказал бывший генеральный менеджер « » Рашид Хабибулин.