Рашид Хабибулин о Бабаеве: «Жириновский от хоккея. Он в половине слов может приврать, сочинить на ходу. При этом будет тебе смотреть в глаза, не моргая»
Рашид Хабибулин назвал агента Шуми Бабаева Жириновским от хоккея.
– Вы же давно с Шуми Бабаевым работали? Еще с конца 90-х и «Амура»?
– Да, я застал, как Шуми начинал – он работал со Спиридоновым, привез его в Хабаровск. Когда мы его подписали с Бадюковым, они заиграли и начали приносить значительную пользу команде.
Я тоже тогда был молодой-зеленый. Взял, пригласил Бабаева в Хабаровск, мы купили ему билеты, как-то поучаствовали в его прилете. Тогда и увидел его в первый раз, познакомились. На следующее утро прихожу на работу, а Шуми уже в раздевалке сидит. Быстро освоился. Из раздевалки попросил его, естественно, но осадочек остался.
То, что он там плетет… Он в половине своих слов может приврать, преувеличить, исказить, сочинить на ходу. Сегодня может сказать одно, завтра – совершенно противоположное, если конъюнктура изменилась.
При этом будет тебе смотреть в глаза, не моргая. Этакий Жириновский от хоккея. Просто его надо воспринимать таким, какой он есть, – сказал бывший генеральный менеджер «Авангарда» Рашид Хабибулин.
А народ в очередь выстроился на его похоронах, даже целый Президент Страны приехал почтить память такого человека.