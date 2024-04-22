Рашид Хабибулин о Бабаеве: «Жириновский от хоккея. Он в половине слов может приврать, сочинить на ходу. При этом будет тебе смотреть в глаза, не моргая»

Теги Авангард Амур Шуми Бабаев Рашид Хабибулин КХЛ Политика Матч ТВ Хоккей

Рашид Хабибулин назвал агента Шуми Бабаева Жириновским от хоккея.

– Вы же давно с Шуми Бабаевым работали? Еще с конца 90-х и «Амура»?

– Да, я застал, как Шуми начинал – он работал со Спиридоновым, привез его в Хабаровск. Когда мы его подписали с Бадюковым, они заиграли и начали приносить значительную пользу команде.

Я тоже тогда был молодой-зеленый. Взял, пригласил Бабаева в Хабаровск, мы купили ему билеты, как-то поучаствовали в его прилете. Тогда и увидел его в первый раз, познакомились. На следующее утро прихожу на работу, а Шуми уже в раздевалке сидит. Быстро освоился. Из раздевалки попросил его, естественно, но осадочек остался.

То, что он там плетет… Он в половине своих слов может приврать, преувеличить, исказить, сочинить на ходу. Сегодня может сказать одно, завтра – совершенно противоположное, если конъюнктура изменилась.

При этом будет тебе смотреть в глаза, не моргая. Этакий Жириновский от хоккея. Просто его надо воспринимать таким, какой он есть, – сказал бывший генеральный менеджер «Авангарда» Рашид Хабибулин.

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7 комментариев
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Жириновский часто нёс бред, но ведь он был политиком, а они далеко не всегда говорят правду( работа такая,нельзя всем говорить правду). Но в ситуации он неплохо разбирался, и порой делал гениальные прогнозы.
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Ну Жирик не столько врал, сколько просто нес пургу и бред, притом очевидные))
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Ответ alexis2020
Жириновский не особо с ложью ассоциируется, из российских политиков он один из самых честных
Просто пустобрех.
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Жириновский не особо с ложью ассоциируется, из российских политиков он один из самых честных
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Имя Жириновского стало нарицательным для описания бесстыжего вруна.
А народ в очередь выстроился на его похоронах, даже целый Президент Страны приехал почтить память такого человека.
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Баба это цыган от хоккея, где-то приукрасит, где-то смухлюет, а потом перепродаст.
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Пятиминутка взаимоизлияния добра на спортсе.
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