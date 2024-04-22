Бабаев о Толчинском: «Авангард» сам себе на яйца наступил. Они сказали: «Подпишем тебя, но без агента». Сергей ответил: «Все, спасибо. До свидания»
Агент Сергея Толчинского высказался об уходе игрока из «Авангарда».
Толчинский выступал за омский клуб с 2020 по 2023 год, после чего перешел в СКА.
Ранее бывший генеральный менеджер «Авангарда» Рашид Хабибулин заявил, что у клуба была договоренность с игроком: «Сергей согласился на наши условия, пожали друг другу руки. Но на следующий день передумал: не понравился срок».
«Толчинский пожал руки руководителям «Авангарда», когда они прощались. Как и в ситуации с Грицюком, его вызвали и сказали: «Мы подпишем тебя, но без агента». Сергей ответил: «Все, спасибо. До свидания».
После он позвонил мне и сказал, что подписывать контракт не будет. Здесь «Авангард» сам себе на яйца наступил, но это их проблемы», – сказал агент Шуми Бабаев.