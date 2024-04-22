Бабаев о Толчинском: «Авангард» сам себе на яйца наступил. Они сказали: «Подпишем тебя, но без агента». Сергей ответил: «Все, спасибо. До свидания»

Теги Авангард СКА Шуми Бабаев Рашид Хабибулин КХЛ Сергей Толчинский Матч ТВ контент Хоккей

Агент Сергея Толчинского высказался об уходе игрока из «Авангарда».

Толчинский выступал за омский клуб с 2020 по 2023 год, после чего перешел в СКА.

Ранее бывший генеральный менеджер «Авангарда» Рашид Хабибулин заявил, что у клуба была договоренность с игроком: «Сергей согласился на наши условия, пожали друг другу руки. Но на следующий день передумал: не понравился срок».

«Толчинский пожал руки руководителям «Авангарда», когда они прощались. Как и в ситуации с Грицюком, его вызвали и сказали: «Мы подпишем тебя, но без агента». Сергей ответил: «Все, спасибо. До свидания».

После он позвонил мне и сказал, что подписывать контракт не будет. Здесь «Авангард» сам себе на яйца наступил, но это их проблемы», – сказал агент Шуми Бабаев.

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12 комментариев
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Возможно, сначала Бабаев наступил на яйца Толчинскому.
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Авангард наступил себе на яйца когда допустил к себе такое количество клиентов цыгана. И эта ситуация ещё ой как аукнется Авангарду. Курьянова устраивает. Он в генмена играется. А по факту трансферами рулит бабай.
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Ну Толчинский не сыграл на те деньги, что ему дали в СКА. Так, что Авангард как минимум не проиграл. Посмотрим его карьеру дальше. Неизвестно будет ли он в Питере. Вот у Серебрякова не всё хорошо, ведь СКА уже ищет иностранца и подписывает молодых вратарей ( Плешкову задуматься, и не только ему).
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Хорошо что не продлили у этого чуда аж целых 4 бала в 10 матчах и это притом что половину из них сыграли со слабым Торпедо.
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Хорошо когда у клуба есть яйца
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у бабая самого яйца есть.настоящий мужчина никогда публично. не будет говорить про органы..
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Самому на яйца наступить как-то сложно.
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Смотрю, тема яиц прям последнее время многих не отпускает. Велик и могуч русский язык, чо
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Слишком много Шуми от этого Бабаев.
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На деньги повёлся, в следующем сезоне не попадёт в состав, в итоге фарм Сочи, белые ночи, и, т, д.
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Ответ Ыжык
Авангард наступил себе на яйца когда допустил к себе такое количество клиентов цыгана. И эта ситуация ещё ой как аукнется Авангарду. Курьянова устраивает. Он в генмена играется. А по факту трансферами рулит бабай.
Вот тут как раз от Свитова была бы польза))
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