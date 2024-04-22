Рашид Хабибулин: «Бабаев многих ребят ведет с детства. Они просто зомбированы: Шуми от их имени принимает решение. В «Авангарде» он вхож во все двери»

Рашид Хабибулин считает, что Шуми Бабаев имеет большое влияние на «Авангард».

– Можно ли сказать, что сейчас «Авангард» находится под крылом у отдельной группы агентов? Или это вообще характерная история для большинства клубов современной ?

– Судя по тем подписаниям, по тем шагам, которые предпринимает клубный менеджмент, Шуми в «Авангарде» вхож во все двери. В любой кабинет он может зайти, включая тренерскую и раздевалку.

Я предполагаю, что его влияние на «Авангард» достаточно большое и серьезное. Как обстоит дело с другими клубами или с другими агентами – я не знаю.

– Очевидно, что после вас и Крылова в Омск приехало немало клиентов .

– Да тот же дедлайн если взять. Сколько было шумихи вокруг ? Хоп, он оказался в Омске. Без потерь: с сохранением контракта, всех финансовых условий.

Но тут я обязан отдать Шуми должное. К нему можно по-разному относиться, но с позиции агентского бизнеса он делает все правильно. Он из каждой ситуации выжимает максимум, который возможен. Как следствие, по обороту на сегодняшний день в России он агент № 1, он всех задавил.

Его стиль, его метод работы – максимально давить на клубы со всех сторон, чтобы выбивать лучшие условия. И клуб вынужден или искать компромиссы, или полностью отказываться от услуг его клиентов.

Многих ребят Бабаев ведет с детства. Они просто зомбированы: Шуми от их имени принимает решение и делает то, как он сам считает правильным. И далеко не всем молодым его клиентам подобные решения идут на пользу, – сказал бывший генеральный менеджер « » Рашид Хабибулин.