Рашид Хабибулин: «Бабаев многих ребят ведет с детства. Они просто зомбированы: Шуми от их имени принимает решение. В «Авангарде» он вхож во все двери»

Теги Авангард Шуми Бабаев Рашид Хабибулин КХЛ Дамир Жафяров Матч ТВ Хоккей

Рашид Хабибулин считает, что Шуми Бабаев имеет большое влияние на «Авангард».

– Можно ли сказать, что сейчас «Авангард» находится под крылом у отдельной группы агентов? Или это вообще характерная история для большинства клубов современной КХЛ?

– Судя по тем подписаниям, по тем шагам, которые предпринимает клубный менеджмент, Шуми в «Авангарде» вхож во все двери. В любой кабинет он может зайти, включая тренерскую и раздевалку.

Я предполагаю, что его влияние на «Авангард» достаточно большое и серьезное. Как обстоит дело с другими клубами или с другими агентами – я не знаю.

– Очевидно, что после вас и Крылова в Омск приехало немало клиентов Бабаева.

– Да тот же дедлайн если взять. Сколько было шумихи вокруг Жафярова? Хоп, он оказался в Омске. Без потерь: с сохранением контракта, всех финансовых условий.

Но тут я обязан отдать Шуми должное. К нему можно по-разному относиться, но с позиции агентского бизнеса он делает все правильно. Он из каждой ситуации выжимает максимум, который возможен. Как следствие, по обороту на сегодняшний день в России он агент № 1, он всех задавил.

Его стиль, его метод работы – максимально давить на клубы со всех сторон, чтобы выбивать лучшие условия. И клуб вынужден или искать компромиссы, или полностью отказываться от услуг его клиентов.

Многих ребят Бабаев ведет с детства. Они просто зомбированы: Шуми от их имени принимает решение и делает то, как он сам считает правильным. И далеко не всем молодым его клиентам подобные решения идут на пользу, – сказал бывший генеральный менеджер «Авангарда» Рашид Хабибулин.

Материалы по теме

11 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Типичный торгаш из Азербайджана. Гнать его ссаными тряпками из хоккея. Пускай на рынке морковкой торгует.
+11
0
+11
Ну прям Каробас-баробас какой-то.
+6
0
+6
Прогнать этих царьков от спорта. Клюшкой поможет!!!
+3
0
+3
Все по честному без обмана у волшебника Сулеймана!))
+1
0
+1
Ответ Melnikov1968
Типичный торгаш из Азербайджана. Гнать его ссаными тряпками из хоккея. Пускай на рынке морковкой торгует.
Он разве не армянин?.. Бабаев это ж русифицированный Бабаян. Хотя возможно в Баку так тоже делали, как и в Тбилиси.
+1
0
+1
Так можно и на ставках выигрывать почаще, если у тебя много зависящих от тебя игроков в кармане. Какая уж тут спортивная составляющая?
0
0
0
Я с ним согласна. То как влияет на Чинахова не шутки.
Кстати, кто минимум с хоккеистов на отпуске с агентом? А Егор во время перерыва на Матч звёзд да.
0
0
0
Ответ Заварухин урабатывает Ротенберга
Он разве не армянин?.. Бабаев это ж русифицированный Бабаян. Хотя возможно в Баку так тоже делали, как и в Тбилиси.
А какие еще были азербайджанские фамилии, если не на -ев, -ов? В Армении -ян, в Грузии -дзе, -швили.
0
0
0
Ответ avex
А какие еще были азербайджанские фамилии, если не на -ев, -ов? В Армении -ян, в Грузии -дзе, -швили.
У армян, живших и живущих в Тбилиси или Баку, были русифицированые фамилии.
Отсюда Бабаян - Бабаев, Арутюнян - Арутюнов, Петросян - Петросов и тд.
0
0
0
Ответ Заварухин урабатывает Ротенберга
У армян, живших и живущих в Тбилиси или Баку, были русифицированые фамилии. Отсюда Бабаян - Бабаев, Арутюнян - Арутюнов, Петросян - Петросов и тд.
Я про азербайджанцев спросил. У них-то на -ов, -ев. Поэтому в Баку только так и было - "русифицированный" Бабаев.
0
0
0
Ответ avex
Я про азербайджанцев спросил. У них-то на -ов, -ев. Поэтому в Баку только так и было - "русифицированный" Бабаев.
Вообще его предки родом из Дербента. )
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий