Семенов о Мэттьюсе: «Одна из главных звезд в НХЛ, но в то же время он скромный, отзывчивый. У него великолепный бросок»

Кирилл Семенов поделился мнением о форварде Остоне Мэттьюсе.

Россиянин ранее играл за «Торонто» в НХЛ.

– Не могу не спросить чуть-чуть про «Торонто». На днях Остон Мэттьюс побил рекорд по голам в НХЛ в ХХI веке за один сезон. Для тебя, как для экс-одноклубника Мэттьюса, это было ожидаемо?

– У этого парня великолепный бросок, и не зря он бьет рекорды по голам в этом году.

Конечно, он одна из главных звезд в НХЛ. Но в то же время он скромный, отзывчивый и в нем не чувствовалась какая-то звездная болезнь.

На тренировках было интересно наблюдать за тем, как он оттачивает свой бросок, работает над собой и совершенствуется каждый день, – сказал нападающий «Ак Барса» Кирилл Семенов.