Карпухин о «Зеленом дерби»: «Будет двойной накал, классная атмосфера. Помним, что уступили в последнем матче с «Салаватом», есть реваншистское настроение»
Защитник «Ак Барса» Илья Карпухин высказался о предстоящем матче против «Салавата Юлаева».
Игра состоится сегодня, 16 декабря. Начало – в 19:00 по московскому времени.
– Какие ожидания от игры?
– «Зеленое дерби» – особенный матч, будет двойной накал, классная атмосфера. Помним, что в последнем матче с «Салаватом» мы уступили, есть реваншистское настроение.
Обидное поражение было в Уфе, поэтому хотим порадовать наших болельщиков, у нас боевой настрой. Сделаем все, чтобы победить сегодня.
– Расскажите о выступлении на Кубке Первого канала.
– Получил эмоции: с кем-то познакомился, пообщался с теми, кого давно не видел. Очень рад, что мы победили в этом турнире, особенно после майских игр – тогда был небольшой осадочек.
Провели хорошие игры на высоком уровне, подзарядился эмоционально, – сказал Карпухин.