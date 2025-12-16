Карпухин о «Зеленом дерби»: «Будет двойной накал, классная атмосфера. Помним, что уступили в последнем матче с «Салаватом», есть реваншистское настроение»

Илья Карпухин поделился ожиданиями от матча против «Салавата».

Защитник «Ак Барса » Илья Карпухин высказался о предстоящем матче против «Салавата Юлаева ».

Игра состоится сегодня, 16 декабря. Начало – в 19:00 по московскому времени.

– Какие ожидания от игры?

– «Зеленое дерби» – особенный матч, будет двойной накал, классная атмосфера. Помним, что в последнем матче с «Салаватом» мы уступили, есть реваншистское настроение.

Обидное поражение было в Уфе, поэтому хотим порадовать наших болельщиков, у нас боевой настрой. Сделаем все, чтобы победить сегодня.

– Расскажите о выступлении на Кубке Первого канала.

– Получил эмоции: с кем-то познакомился, пообщался с теми, кого давно не видел. Очень рад, что мы победили в этом турнире, особенно после майских игр – тогда был небольшой осадочек.

Провели хорошие игры на высоком уровне, подзарядился эмоционально, – сказал Карпухин.