Квартальнов и Гатиятулин будут тренерами команды Rus Stars на Матче звезд КХЛ

Дмитрий Квартальнов и Анвар Гатиятулин – тренеры Rus Stars на Матче звезд КХЛ.

Дмитрий Квартальнов («Динамо » Минск) и Анвар Гатиятулин («Ак Барс») будут тренерами KHL Rus Stars на Фонбет Матче Звезд КХЛ в Екатеринбурге.

Для Квартальнова предстоящий Матч звезд станет пятым в карьере. Он уже принимал участие в звездных уик-эндах в 2014, 2016, 2017 и 2020 годах.

Гатиятулин впервые стал участником Матча звезд лиги.

Матч звезд КХЛ-2026 пройдет в Екатеринбурге на «УГМК-Арене» 7-8 февраля.

