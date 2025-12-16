Квартальнов и Гатиятулин будут тренерами команды Rus Stars на Матче звезд КХЛ
Дмитрий Квартальнов и Анвар Гатиятулин – тренеры Rus Stars на Матче звезд КХЛ.
Дмитрий Квартальнов («Динамо» Минск) и Анвар Гатиятулин («Ак Барс») будут тренерами KHL Rus Stars на Фонбет Матче Звезд КХЛ в Екатеринбурге.
Для Квартальнова предстоящий Матч звезд станет пятым в карьере. Он уже принимал участие в звездных уик-эндах в 2014, 2016, 2017 и 2020 годах.
Гатиятулин впервые стал участником Матча звезд лиги.
Матч звезд КХЛ-2026 пройдет в Екатеринбурге на «УГМК-Арене» 7-8 февраля.
Разин и Заварухин стали тренерами команды Ural Stars на Матче звезд КХЛ. Они возглавляют «Металлург» и «Автомобилист»
Вязовой, Блэкер, Григоренко, Силантьев, Потуральски сыграют в Матче звезд-2026. КХЛ объявила полные составы команд
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: официальный сайт КХЛ
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости