Вратарь «Лос-Анджелеса» Кюмпер получил травму в матче с «Далласом» после столкновения с Рантаненом

Вратарь «Лос-Анджелеса» Дарси Кюмпер получил травму в матче с «Далласом».

Вратарь «Лос-Анджелеса » Дарси Кюмпер досрочно завершил матч регулярного чемпионата НХЛ с «Далласом » (1:4).

В конце первого периода 35-летний канадец получил травму верхней части тела после столкновения с форвардом «Старс» Микко Рантаненом .

По итогам эпизода финский форвард не был удален. При этом гол, забитый форвардом техасцев Уайттом Джонстоном сразу после столкновения, был отменен.

Кюмпер, отразивший 5 бросков из 5, был заменен на Антона Форсберга, пропустившего 3 шайбы после 17 бросков. Еще одну «Даллас» забросил в пустые ворота.

Рантанен, набравший 2 (1+1) очка в матче, был признан первой звездой встречи. У него 44 (14+30) очка в 33 играх в текущем сезоне.

Фото: Gino Hard

Рантанен нанес травму Романову, толкнув его в борт в концовке матча «Далласа» и «Айлендерс». Форварда «Старс» удалили до конца игры