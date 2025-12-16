«Сан-Хосе» вызвал Чернышова из АХЛ. У него 11+12 в 25 матчах за «Барракуду»
«Сан-Хосе» вызвал Игоря Чернышова из «Барракуды».
«Сан-Хосе» вызвал нападающего Игоря Чернышова из АХЛ
20-летний форвард еще не играл в НХЛ.
В нынешнем сезоне АХЛ на его счету 23 (11+12) очка в 25 матчах за «Барракуду».
Нападающий Итан Кардуэлл также был вызван в «Шаркс» из АХЛ. В его активе 1 гол в 4 играх НХЛ в нынешнем сезоне.
