«Сан-Хосе» вызвал Игоря Чернышова из «Барракуды».

20-летний форвард еще не играл в НХЛ.

В нынешнем сезоне АХЛ на его счету 23 (11+12) очка в 25 матчах за «Барракуду».

Нападающий Итан Кардуэлл также был вызван в «Шаркс» из АХЛ. В его активе 1 гол в 4 играх НХЛ в нынешнем сезоне.