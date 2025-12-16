  • Спортс
  Ларионов о паузе: «Провели хорошие психологические тренировки с тренером по ментальной твердости. СКА предстоит 6 матчей до конца года, будем идти от игры к игре»
Ларионов о паузе: «Провели хорошие психологические тренировки с тренером по ментальной твердости. СКА предстоит 6 матчей до конца года, будем идти от игры к игре»

Игорь Ларионов рассказал о тренировках СКА во время паузы.

Главный тренер СКА Игорь Ларионов рассказал о тренировках клуба во время паузы в чемпионате.

Сегодня, 16 декабря, клуб сыграет против «Шанхая».

«Приятно вернуться в Ледовый. Видим атмосферу, трибуны в ожидании матча. Лед очень хороший.

Мы были в поездках, играли неплохо. Была небольшая пауза, где ребята могли перевести дыхание, восстановиться. С огромной энергетикой, желанием проводят тренировки. Ожидаем, что игра будет такая же интересная, как и были матчи на выезде.

Мы дали ребятам паузу, после этого они вернулись в расположение команды, провели хорошие тренировки в зале, на льду, тактические. Психологические тренировки провели очень хорошие с тренером по ментальной твердости. В этом плане сейчас предстоят шесть игр до конца уходящего года. Мы будем идти от игры к игре», – сказал Ларионов.

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: телеграм-канал СКА
