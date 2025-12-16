  • Спортс
Гендиректор «Дрэгонс»: «Цель – провести в Шанхае выставочные матчи в марте. По итогам этих игр решим, как быстро реализуется переезд в Китай»

Гендиректор «Шанхая» рассказал о планах провести матчи в Китае.

Генеральный директор «Шанхая» Сергей Белых рассказал о планах провести выставочные матчи в Китае.

– Будете ли вы интегрироваться в Китай с хоккейным продуктом?

– Да, готовим выставочные матчи в Китае. Наша цель – провести их в марте в Шанхае. Сейчас с КХЛ активно занимаемся проработкой этого вопроса. Наши соперники по регулярному календарю КХЛ готовы поехать с нами.

Вынесенные матчи случались и раньше. И другим командам это интересно. Предстоит совместно решить некоторые финансовые вопросы. Но это интересный опыт. И это нужно КХЛ с точки зрения международного статуса и коммерческого потенциала.

И если китайский клуб хочет вернуться в Китай, то без таких выездов обойтись не может.

Наша задача – в рамках этих матчей протестировать гипотезу работы с китайской аудиторией, понять рынок и полноценно окунуться в этот спортивно-развлекательный бизнес.

– В следующем сезоне «Шанхайские Драконы» останутся в Санкт-Петербурге или уедут в Китай?

– Думаю, как раз по итогам выездных матчей в марте решим, как быстро реализуется переезд. Как эти игры пройдут, какая будет отдача и отклики, – сказал Белых.

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Матч ТВ»
