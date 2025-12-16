  • Спортс
  • Гендиректор «Динамо» опроверг слухи про обмен Подъяпольского: «Волосы дыбом от того, что людям взбредает в голову. Владик – один из сильнейших вратарей КХЛ»
0

Гендиректор «Динамо» о слухах про обмен Подъяпольского: волосы дыбом становятся.

Генеральный директор «Динамо» Сергей Сушко опроверг слухи про обмен вратаря Владислава Подъяпольского.

В текущем сезоне 30-летний голкипер провел 17 матчей в Фонбет Чемпионате КХЛ (92,4% сэйвов, коэффициент надежности 2,11). 

– Подъяпольский останется в «Динамо» до конца сезона? Ранее появилась информация, что клуб может расстаться с голкипером.

– Владик в клубе не только до конца сезона, у него продолжительный контракт. Волосы дыбом становятся от того, что людям взбредает в голову, а самое печальное, что потом это публикуется в телеграм-каналах. Но кроме улыбки это ничего не вызывает. Очень довольны Подъяпольским, он долгосрочная перспектива «Динамо» и один из сильнейших вратарей КХЛ.

Он приносит много пользы команде: отношением, работой и игрой. Не знаю, кому могло прийти в голову, что «Динамо» может рассматривать варианты расставания с ним.

– Если смотреть на последние матчи Максима Моторыгина, складывается впечатление, что в «Динамо» два потенциальных первых номера.

– И это здорово. Сильные вратари могут появиться только в конкуренции. Может быть, Макс так хорошо играет, потому что чувствует, что Влад рядом. Расти можно только в конкуренции.

Был бы Макс без конкуренции, большой вопрос, как бы он играл. Как правило, успеха добиваются команды, где два сильных вратаря, - сказал Сушко.

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: «Матч ТВ»
возможные переходы
