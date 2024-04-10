Мэттьюс забросил 66-ю шайбу в сезоне НХЛ и побил рекорд Овечкина для XXI века

Теги рейтинги Торонто Вашингтон Александр Овечкин НХЛ рекорды Остон Мэттьюс Хоккей

Остон Мэттьюс побил рекорд Овечкина по голам за сезон НХЛ для XXI века (66).

Форвард «Торонто» набрал 2 (1+1) балла за результативность в матче регулярного чемпионата против «Нью-Джерси» (5:2).

На счету 26-летнего американца стало 66 шайб в 77 играх в текущем сезоне при 104 очках. Он лидирует в гонке снайперов.

Мэттьюс установил новый рекорд НХЛ по голам за сезон в текущем столетии, превзойдя достижение Александра Овечкина из «Вашингтона» (65 шайб в 82 играх в сезоне-2007/08). 

Отметим, что средняя результативность в текущем сезоне составляет 6,22 гола за игру (против 6,36 в прошлом сезоне), в сезоне-2007/08 показатель был равен 5,56.

Остон также продолжает повышать планку рекордов по голам за сезон среди всех игроков в истории «Лифс» и среди уроженцев США в истории НХЛ.

До конца регулярки «Лифс» осталось провести 4 матча – с «Нью-Джерси» и «Детройтом» дома, с «Флоридой» и «Тампой» в гостях. 

По 70+ шайб за сезон НХЛ забрасывали Уэйн Гретцки (4 раза, рекорд – 92 в 80 играх, 1981/82, «Эдмонтон»), Бретт Халл (3), Марио Лемье (2), Фил Эспозито (1), Яри Курри (1), Берни Николлс (1), Теему Селянне (1) и Александр Могильный (1).

Последние двое забросили по 76 шайб в сезоне-1992/93 – это последний случай достижения такой отметки на данный момент. 

29 комментариев
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Мэттьюз забивает уже 6 матчей подряд. Такими темпами (а до конца регулярки Кленовым Листьям осталось провести 4 игры) забить 70 голов вполне реально.
+25
0
+25
Великий сезон проводит!
В день, когда у Овечкина отняли один из его самых важных рекордов, Овечкин установил новый и практически вечный рекорд. Браво обоим!
+21
-2
+19
Молодым везде у нас дорога, старикам везде у нас почёт!
+16
0
+16
Усач хорош. Концовку регулярки лучший у Торонто в атаке . Даешь 70
+7
-1
+6
Феноменальный результат! Есть шанс пробиться в пантеон богов, к концу карьеры.
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+4
Не таким уж "вечным" оказался рекорд Грецки по голам в регулярке. Через пару сезонов, когда Овечкин его видимо побьет и закончит - начнутся догонялки уже от Мэттьюса. Пока у него 0,65 гола за игру, у Ови в его годы было 0,61. Но что там будет после 32-33 лет, главное качество Остона не ноги и физ.мощь, а шикарные руки и то самое неосязаемое голевое чутьё, поэтому сильной просадки быть не должно. Весь вопрос будет в здоровье, явно далеко не железном, и мотивации.
+5
-1
+4
Ответ Direct free kick
Комментарий скрыт
Зачем ты пытаешься постоянно кого то принизить? Радуйся за Овечкина и все. Для чего это все?овечкин ровно один раз был лучшим бомбардиром-тупо все сложилось и повезло, но ты наверное считаешь что это какая-то закономерность)
И да. Было понятно , что «рекорд» 21 века не простоит столь долго, как настоящий рекорд в 92.
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+3
Снайпёр!
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Поздравляем, побить рекорд всегда круто
+2
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Наконец-то. Закончилась сага про великий недостижимый рекорд 21 века. Настало время новых методичек. Надо рассказывать, что сейчас результативность выросла и любой может выбить 65+. Ах да, еще что-то плохое надо сказать про Мака.

Желаю Остону забить 70+ голов уже в этом сезоне.
+11
-10
+1
Ответ Direct free kick
Это не рекорд, а вопрос на 20 долларов в "кто хочет стать миллионером". 9 по 50 13 по 40 18 по 30 вот рекорд и этого у мекса 95% никогда не будет
Вопрос на 10 долларов-1 раз 60, а у другого 2)
Такого у рекордсмена никогда не будет. И тут не 95% а 100)
+1
0
+1
Ответ Direct free kick
Это не рекорд, а вопрос на 20 долларов в "кто хочет стать миллионером". 9 по 50 13 по 40 18 по 30 вот рекорд и этого у мекса 95% никогда не будет
5 раз по 60, и пару раз по 70)
+5
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+1
Уникальный какой-то сезон в плане личной статистики игроков.
+1
0
+1
Интересно, кого сегодня признают первой звездой дня в лиге? Мэттьюса с 66 голами или Овечкина с 18 сезоном на 30+? Не думаю, что Маккинон, Слафковски и Стемкос с хет-триками им конкуренты. Даже с такими вау-голами какие забивал Маккинон. Про Свечникова с лакроссом вообще речи нет.
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Молодец усатый, не зря я себе купил футболку листьев с номером 34😁
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Дальше вопрос, что у него со стабильностью. Если я правильно понял, он считается единственным конкурентом Овечкина на обще-карьерный рекорд. Не к тысяче ли у них пойдет дело.
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Ответ Кино Музыка
Дальше вопрос, что у него со стабильностью. Если я правильно понял, он считается единственным конкурентом Овечкина на обще-карьерный рекорд. Не к тысяче ли у них пойдет дело.
Так вроде все стабильно. Укороченные сезоны не позволили сделать пару раз по 50. Потихоньку наверстывает.
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