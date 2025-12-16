«Лада» и Лоуренс расторгли контракт по соглашению сторон

Джошуа Лоуренс покидает «Ладу».

«Лада » и нападающий Джошуа Лоуренс расторгли контракт по соглашению сторон.

В нынешнем сезоне Лоуренс провел 14 матчей в Фонбет Чемпионате КХЛ и набрал 2 (1+1) балла.

В его активе также 5 (4+1) очков в 5 играх за ЦСК ВВС в Olimpbet ВХЛ.

Этот канадец провалил старт сезона КХЛ. Только попал в ВХЛ – и сразу покер!