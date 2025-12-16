«Лада» и Лоуренс расторгли контракт по соглашению сторон
Джошуа Лоуренс покидает «Ладу».
«Лада» и нападающий Джошуа Лоуренс расторгли контракт по соглашению сторон.
В нынешнем сезоне Лоуренс провел 14 матчей в Фонбет Чемпионате КХЛ и набрал 2 (1+1) балла.
В его активе также 5 (4+1) очков в 5 играх за ЦСК ВВС в Olimpbet ВХЛ.
Этот канадец провалил старт сезона КХЛ. Только попал в ВХЛ – и сразу покер!
